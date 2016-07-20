به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد کیش، دکتر تهرانی مدیرعامل موسسه علوم و فنون کیش بیان داشت: با هدف توسعه دیپلماسی فرهنگی و تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، با تاکید مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش دفتر نمایندگی موسسه آموزشی علوم و فنون کیش در شهر مسقط افتتاح شد.

وی افزود: رشد و ارتقاء علمی ومهارتی جزیره کیش و بسط دستاوردهای این توسعه به سراسر کشور یکی از موارد مورد تاکید دکتر مونسان درطول سه سال گذشته بوده است در این زمینه با افزایش فعالیت های موسسه آموزشی علوم وفنون کیش و توانمند سازی این موسسه هم اکنون درسراسر کشور تعداد زیادی از جوانان از آموزش های علمی ومهارتی علوم وفنون کیش بهره ممند می شوند.

به گفته تهرانی، پس از گذر از فاز اول توسعه این موسسه، با پیگیریهای مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش شرایطی فراهم شد تا موسسه علوم وفنون این جزیره پا را از مرزهای کشور فراتر نهاده و با تاسیس نمایندگی در کشورهای اطراف به مرکزی برای آموزش جوانان و انتقال فرهنگ ایران اسلامی تبدیل شود.

مدیر عامل موسسه علوم و فنون کیش در این خصوص گفت: این نمایندگی با مشارکت بخش خصوصی و با هدف صادرات محصولات فرهنگی، فراهم کردن بستر اشتغال جوانان نخبه و توانمند در حوزه های مدیریت بحران، مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، آموزش های مهارتی و برگزای کارگاههای آموزشی در زمینه های بانکی و بیمه راه اندازی شده است.

دکتر تهرانی در پایان از برگزاری تورهای آموزشی و مهارتی بین جزیره کیش و شهر مسقط خبر داد و افزود: در نظر داریم با همکاری سازمان ها، ادارت آموزش عالی و آموزش و پرورش کشور عمان دوره های تخصصی را در جزیره کیش و مسقط به صورت تورهای آموزشی و مهارتی برگزار کنیم.

گفتنی است موسسه آموزشی علوم و فنون سازمان منطقه آزاد کیش با ۱۰۰ شعبه در سراسر کشور فعالیت می کند و در سال ۹۴ در شعبات این موسسه در سراسر کشور۲۵۴ هزار زبان آموز آموزش دیدند.