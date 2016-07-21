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۳۱ تیر ۱۳۹۵، ۶:۲۸

العبادی استعفای هفتمین وزیر دولت عراق را پذیرفت

العبادی استعفای هفتمین وزیر دولت عراق را پذیرفت

نخست وزیر عراق با استعفای «حسین الشهرستانی» وزیر آموزش عالی این کشور که هفتمین وزیر مستعفی دولت بشمار می رود، موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق روز چهارشنبه استعفای «حسین الشهرستانی» وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی این کشور را پذیرفت.

دفتر العبادی در بیانیه ای اعلام کرد که نخست وزیر عراق استعفای حسین الشهرستانی وزیر آموزش عالی این کشور را قبول کرده است. الشهرستانی روز چهارشنبه ضمن درخواست مجدد از العبادی برای پذیرش استعفای خود تاکید کرد که همواره بر ضرورت اصلاح جامع نهادهای دولت تاکید کرده است.

لازم به ذکر است که حیدر العبادی پیش از این نیز استعفای ۶ وزیر دولت عراق را پذیرفته بود که ۶ وزیر مستعفی از وزیر نفت، حمل و نقل، مسکن، امور آبی ، صنایع و وزیر کشور عبارت بودند.

کد مطلب 3719550

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