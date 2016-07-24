رشد ۲۸ درصدی وصول حق بیمه نسبت به دوره مشابه ۹۴

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پوستین‌دوز با بیان این خبر گفت: خوشبختانه با همکاری و همراهی مناسبی که مدیران استانی و مجموعه همکاران صندوق داشتند، موفق شدیم که در سال جاری شاهد افزایش ۵ درصدی تعداد بیمه‌پردازان باشیم.

وی افزود: از نکات قابل توجه در آمار سه ماهه نخست امسال، رشد کم‌سابقه استان سیستان و بلوچستان در تعداد بیمه‌پردازان است که با افزایش ۶۸ درصدی وصول حق بیمه نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه بوده است. این موضوع نشان از جدیت مدیریت صندوق در این استان در راستای استفاده از ظرفیت‌های بومی و محلی استان مزبور و همچنین نگاه ویژه مجموعه صندوق به استان‌های کم برخوردار کشور دارد.

معاون بیمه‌ای و هماهنگی امور استان‌های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان‌های بوشهر، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان را رتبه‌های بعدی میزان افزایش وصول حق بیمه در سه ماهه نخست سال جاری عنوان کرد و گفت: خوشبختانه با توجه به سیاست‌هایی که ستاد صندوق در طول یک سال گذشته با اصلاح فرآیندها و رویه‌ها دنبال کرد، شاهد افزایش تعداد بیمه‌پردازان نسبت به سنوات گذشته و به تبع آن، افزایش میزان وصول حق بیمه بودیم.

پوستین‌دوز عملکرد استان کردستان را در حوزه افزایش تعداد بیمه‌پردازان و وصول حق بیمه در سه ماهه نخست سال جاری، عملکردی ویژه عنوان کرد و گفت: این استان، در سال ۹۴ نیز از استان‌های برتر صندوق بوده است و خوشبختانه در سال جاری نیز با تداوم فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های موثر مدیریت استان، موفق شده در رتبه ششم افزایش وصول حق بیمه قرار گیرد.

پوستین‌دوز در پایان با تاکید بر ضرورت جذب بیمه‌پردازان جوان در مجموعه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: از آنجایی که روند جذب بیمه شدگان جدید در سنوات گذشته، میانگین سنی بیمه شدگان صندوق را بالا برده است از اتخاذ سیاست افزایش پایداری مالی صندوق با جذب جوانان به عنوان رویکرد جدید معاونت بیمه‌ای یاد کرد.