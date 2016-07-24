به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «منطق تحول در علوم انسانی» با تدریس حجت الاسلام رضا غلامی و نشست «تمدن سازی نوین اسلامی» با حضور فرزاد جهان بین، سوم و دهم مردادماه، در مدرسه علوم انسانی اسلامی صدرا برگزار می شود.

«مدرسه علوم انسانی اسلامی صدرا» گامی است برای پرورش نخبگان و متخصصان در رشته های مختلف علوم انسانی که ضمن مسلح شدن به مبانی اندیشه اسلامی، تامل در بنیادهای فلسفی علوم انسانی متعارف و تحلیل و کنکاش در این علوم، به نوبه خود در راه بلند و طولانی علوم انسانی اسلامی و تمدن نوین اسلامی نقش آفرینی می کنند و جنبشی عالمانه و فراگیر در علوم انسانی اسلامی پدید می آورند.

تلاش مدرسه علوم انسانی صدرا به مثابه یک دانشگاه موازی بر این است که در عرض نظام آموزش عالی، نقش حلقه مفقوده میان استاد، محتوا و دانشجویان نخبه ارزشی در نظام علمی را پر کرده و با اتصال این سه رکن مهم، به تسریع فرایند تولید علوم انسانی اسلامی کمک کند.

نسبت «مدرسه علوم انسانی» با «طرح ولایت» دیگر دوره معرفتی سازمان بسیج دانشجویی این است که طرح ولایت به تدریس مبانی بنیادین اندیشه اسلامی و معرفت بخشی عمومی دانشجویان بسیجی می پردازد و مدرسه صدرا در سطحی تخصصی، مبانی و فرایند تحقق علوم انسانی اسلامی را محور قرار داده و پرورش نخبگانی در تراز این مهم را در دستور کار خود قرار می دهد.

از حیث مخاطب نیز مدرسه علوم انسانی در طول طرح ولایت قرار دارد و عمده ای از اعضاء آن پس از استعدادیابی، گزینش و مصاحبه از میان دانش آموختگان طرح ولایت برگزیده می شوند.

این دوره نخبه پروری با همکاری علمی دو مجموعه مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا و موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار می شود.