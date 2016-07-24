  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۳ مرداد ۱۳۹۵، ۲۰:۵۰

تجمع بزرگ مردم ترکیه در دفاع از وحدت ملی در این کشور

تجمع بزرگ مردم ترکیه در دفاع از وحدت ملی در این کشور

بیش از یک میلیون نفر از شهروندان ترکیه امروز در دفاع از وحدت ملی و دمکراسی، در میدان تقسیم شهر استانبول گرد هم آمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، بیش از یک میلیون از مردم و هواداران احزاب مختلف ترکیه در میدان تقسیم شهر استانبول گرد هم آمدند تا از دمکراسی و وحدت ملی خود در برابر کودتا دفاع کنند.

بر اثر گزارش های رسیده، برای اولین بار در ۱۵ سال گذشته ، رهبران حزب حاکم این کشور یعنی عدالت و توسعه، به همراه هواداران خود در تجمع مردمی تشکیل شده از سوی حزب اپوزیسیون دولت یعنی حزب جمهوری خلق شرکت کردند.

رهبران حزب جمهوری خلق ترکیه روز جمعه ضمن دعوت از هواداران خود برای شرکت در این تجمع اعلام کرده بودند که حضور احزاب دیگر و هوادارانشان در این تجمع بلا مانع است. در همان روز، «یاسین آکتای»، سخنگوی حزب عدالت و توسعه اعلام کرد که حزب مطبوع وی به همراه هوادارانش در این تجمع شرکت خواهند کرد.

بر اساس بیانیه منتشر شده روز یکشنبه حزب عدالت و توسعه، بسیاری از مقام های سیاسی ترکیه از جمله معاون حزب عدالت و توسعه، معاون سخنگوی پارلمان، استاندار استانبول و شهردار این شهر در این تجمع حضور دارند.

گفتنی است، حزب جمهوری خلق ترکیه که میزبان این تجمع به حساب می آید، از تمامی تجمع کنندگان خواسته بود تا تنها پرچم ترکیه و تصویر «آتاتورک»، بنیانگذار ترکیه را با خود حمل کنند.

کد مطلب 3722579

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها