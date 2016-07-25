به گزارش خبرگزاری مهر، «امکان مینا» جدیدترین اثر سینمایی کمال تبریزی است که توانست در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در ۹ رشته کاندیدای دریافت سیمرغ شود. اولین پوستر این فیلم در آستانه اکران آن رونمایی شد.

«امکان مینا» درباره خبرنگار جوانی است که زندگی عاشقانه ای با همسرش دارد اما در میانه راه، سرنوشت دیگری برای این زوج جوان رقم می خورد.

میلاد کی مرام و مینا ساداتی بازیگران اصلی فیلم تبریزی هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از کارگردان: کمال تبریزی، تهیه کننده: منوچهر محمدی، نویسنده: فرهاد توحیدی، بازیگران: میلاد کی مرام، مینا ساداتی، شاهرخ فروتنیان، بهرنگ علوی، شایسته ایرانی، سیامک صفری، فرزاد باقری، سیامک احصایی، ایلیا کیوان، بهادر مالکی، علی مردانه. مشاور رسانه ای: مایا شرفی.