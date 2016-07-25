خبرگزاری مهر-گروه استانها: کارگران شرکت ایران ترانسفو زنجان در اعتراض به آنچه فروش سهام دار عمده این شرکت نام می برند از دیروز در محل این شرکت تجمع کردند.

شرکت ایران ترانسفو بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده ترانسفورماتور تحت لیسانس شرکت زیمنس آلمان در خاورمیانه است.

بحث هلدینگ ایران ترانسفو و همچنین تغییر قرارداد کارگران، بحث تعدیل نیرو در بخش کارگری و تغییراتی که قرار است، در بخش بیمه‌ کارگران ایجاد شود، موجب اعتراض کارگران شده است.

در حال حاضر بخش بزرگی از جمعیت استان زنجان به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از اشتغال در این شرکت بهرمند هستند و هرگونه تغییر در این شرکت در زندگی شهروندان زنجانی تاثیر خواهد گذاشت.

کارگران ایران‌ترانسفو نگران آینده شغلی خود هستند

مدیر کل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه این اداره کل بادقت وضعیت موجود در شرکت ایران ترانسفو را رصد می کند و همراه با کارگران و پشتیبان حقوق آنها است، گفت: شرکت ایران ترانسفو در اقتصاد استان تاثیر بسیار بسزایی را دارد.

احمد غریوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجمع کار گران شرکت ایران ترانسفو افزود: کار گران این شرکت از دیروز(یکشنبه)در محل این شرکت تجمع کردند و نگرانی ها و دغدغه های خود را اظهار کردند.

وی اظهار کرد: کارشناسان و معاونین اداره کل کار و رفاه اجتماعی در محل این شرکت حضور یافته و مطالبات و نگرانی کار گران را جویا شدند.

مدیر کل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه کار گران شرکت ایرانترانسفو به فروش سهام این شرکت اعتراض دارند، افزود: صاحب بخش مهمی از سهام شرکت ایران ترانسفو یک فرد غیر بومی است و قصد دارد سهام این شرکت را به فروش برساند.

وی افزود: گزارشات لازم در زمینه وضعیت موجود شرکت ایران ترانسفو تهیه و به کمیسیون کارگری ارجاع شده است تا تصمیماتی گرفته شود که به نفع کار گران و کار فرمایان باشد تا به منافع هر دو طرف توجه شود.