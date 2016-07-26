بخش گنجینه سایت موزه هنرهای معاصر فعال شد/ رونمایی از ۲۴ اثر

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی از صبح امروز ۵ مرداد بخش گنجینه سایت موزه هنرهای معاصر تهران فعال شد که پیش از این در اواخر اردیبهشت ۹۵ مجید ملانوروزی مدیرکل هنرهای تجسمی ارشاد در گفتگو با مهر از انتشار آثار خارجی گنجینه موزه هنرهای معاصر به مرور روی خروجی سایت موزه خبر داده و همچنین از چاپ کتابی حاوی تصویر و اطلاعات تمام آثار خارجی گنجینه هنرهای معاصر نیز در آینده ای نزدیک گفته بود.

مجید ملانوروزی در آن گفتگو با انتقاد از کسانی که به صورت غیر شفاف به بیان مطالبی غیر ‌واقع درباره گنجینه موزه هنرهای معاصر می‌پردازند، گفت: برای بیرون رفتن از وضعیت شایعه سازی‌هایی که عموما در فضاهای ‌مجازی ایجاد و هدایت می‌شود به زودی آثار خارجی گنجینه موزه هنرهای معاصر با اطلاعاتش روی سایت موزه هنرهای معاصر ‌قرار خواهد گرفت.

حالا در مرحله نخست ۲۴ اثر خارجی گنجینه در سایت موزه قرار گرفته است. نام هنرمند اثر، عنوان، اندازه و سال تولید اثر اطلاعاتی است که در کنار تصویر اثر برای علاقمندان و بازدیدکنندگان در سایت قرار گرفته است.

این ۲۴ اثر در که در فاز اول اطلاعاتشان به همراه تصویر اثر منتشر شده عبارتند از: اثر آلبرتو جاکُومِتّی (ایساکو یاناهارا)، اثر پل گوگن (طبیعت بی جان با چاپ ژاپنی)، اثر فرانسیس بیکِن (مرد لمیده با مجسمه)، اثر فرانس کلاین (بدون عنوان)، اثر داگلاس جانسون (سپر آشیل) اثر جرج کروز (مهمان ناخوانده)، اثر رابرت مادِروِل (بدون عنوان)، اثر رُی لیختِنِشتاین (باراتاتا)، اثر فرنان لژه (منظره)، اثر اَد رِینهارت (نقاشی انتزاعی)، اثر پابلو پیکاسو (پنجره ای باز رو به خیابان پانتی اِوِر)، اثر کِلاز اٌلدِنبِرگ (چای کیسه ای)، اثر آنتونیو سائورا (پیکره)، اثر ژرژ روئو (سه دلقک)، اثر مارک روتکو (سی یِنا، نارنجی و سیاه روی قهوه ای تیره)، اثر فرانک اِستلا (مرغ طوفان برمودا شماره ۱۰)، اثر پی یِر سولاژ (ترکیب بندی)، اثرآندره دُنوایه دُسِگُنزاک (ظرف سوپ خوری)، اثر کِس وان دُنگِن (ترینیداد فِرناندِز)، اثر هنری تولوز لوترک (دختری با سنجاق سر)، اثر آنتونی تاپی یِس (کالیگرافی)، اثر اندی وارهُل (از مجموعه سرخپوستان آمریکا)، اثر ادوارد ویار (ورودی ویلا)، اثر ویکتور وازارِلی (کازار – فوژ).

از این پس آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران با توجه به تعداد و جذابیت آثار برای نمایش تدریجی آنها، به مرور در سایت موزه منتشر خواهد شد.