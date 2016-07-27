آینده پخش زنده تلویزیونی با دوربین ۳۶۰ درجه ۱۶ لنزی

به گزارش خبرگزاری مهر، دوربین لایو پلانت نه تنها اولین دوربینی است که قادر به پخش تصاویر زنده و ۳۶۰ درجه است، بلکه می تواند این تصاویر را با دقت و کیفیت بالا پخش کند. دوربین یاد شده که از کیفیت پخش ۴K پشتیبانی می کند، دارای ۱۶ لنز است.

چالش مهمی که امروزه بر سر راه پخش تصاویر ۳۶۰ درجه وجود دارد آن است که این تصاویر یا باید از لنزهای مجزا پخش شوند که کیفیت نهایی را کاهش می دهد یا باید از تصاویر در کنار هم قرار گرفته چندین لنز استفاده شود که این کار هم برای انجام پخش زنده کاری پرچالش و از نظر فنی دشوار است.

اما دوربین لایو پلانت دارای نرم افزار خاصی برای ترکیب تصاویر دریافتی از ۱۶ لنز است و می تواند این کار را به طور آنی و بلافاصله بعد از دریافت تصاویر زنده انجام دهد. شرکت Reality Labs Network سازنده این دوربین می گوید دوربین یاد شده فعلا می تواند ۱۵ دقیقه تصویر ۳۶۰ درجه را به طور زنده پخش کند.

این تصاویر بعد از ضبط برای پلتفورم کلود پخش زنده شرکت سازنده ارسال می شود تا آماده و تبدیل به تصویر نهایی شود. سپس ارسال تصاویر مذکور به طور زنده قابل انجام است. این دوربین ۶۸۰ گرمی مجهز به یک فن ویژه خنک کننده هم هست تا جلوی گرم شدن بیش از حد آن گرفته شود.

دوربین لایو پلانت می تواند تصاویر را به دو شیوه ۳۰ و ۶۰ فریم در ثانیه ضبط کند تا جزئیات مورد نظر از صحنه به طور کامل در دسترس قرار بگیرد. قیمت این دوربین ۱۰هزار دلار است، اما ۵۰۰ پیش خرید کننده اول، برای دریافت آن تنها باید ۵۰۰۰ دلار بپردازند.