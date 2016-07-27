به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام قاضی عسکر در نشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت گفت: این هفته باید با شور و نشاط برگزار شود و در آن اهمیت، اسرار و معارف حج و ابعاد سیاسی، عبادی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و بین المللی آن برای همگان بیان شود.

وی افزود: در برنامه های هفته حج باید دلایل جلوگیری عربستان از اعزام حجاج ایرانی به حج و کارشکنی های آنان که موجب تعطیلی حج زائران ایرانی شد، تبیین شود.

حجت الاسلام قاضی عسکر همچنین به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص زنده نگاه داشتن و پیگیری فاجعه منا در داخل و خارج از کشور اشاره و بر پیگیری آنها در مجامع حقوقی، بین المللی و دفاع از حقوق بشر نیز تاکید کرد.

در این نشست که برنامه های بزرگداشت هفته حج و سالگرد شهدای منا مطرح و بررسی شد، مهندس سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص برنامه های کمیته بزرگداشت سالگرد شهدای منا گزارشی ارائه و تاکید کرد: همه دستگاه ها با علاقه برای گرامیداشت سالگرد شهدای این فاجعه غم بار در تلاش هستند.

همچنین در این نشست مقرر شد موضوع آسیب شناسی این فاجعه همچنان توسط کارگروه کارشناسان بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت پیگیری شود.