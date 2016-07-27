به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمدرضا ساکت در درباره تشکیل کارگروه توسعه همه جانبه فوتبال گفت: با دستور رییس فدراسیون، کارگروه توسعه همه جانبه فوتبال به منظور بررسی فعالیتهای فدراسیون فوتبال در حوزه آموزش، فوتبال پایه، جوانان، بانوان و فوتسال هفته آینده تشکیل خواهد شد. این مهمترین اقدام و گام اول در راستای برنامه های میان مدت و بلند مدت فدراسیون خواهد بود و از آنجائیکه در دو ماه گذشته بیشترین ظرفیت مدیریتی فدراسیون به بررسی و پیگیری مسائل جاری و روزه مره معطوف بود، در دهه اول مرداد آغاز اقدامات کارشناسی، هم اندیشی، بررسی همه جانبه مسیر و استراتژی توسعه و ارتقا فوتبال در ابعاد آموزشی، آکادمی ها، فوتبال پایه، جوانان، بانوان و فوتسال خواهد بود.

وی گفت: در این جلسه رییس فدراسیون، نایب رئیس اول، دبیر کل، مسئولین کمیته های جوانان، آموزش، فنی و توسعه، بانوان، فوتسال و سازمان تیم های ملی و آکادمی حضور خواهند داشت تا در راستای تدوین برنامه استراتژیک فدراسیون در این حوزه و ایجاد هم افزایی بین کمیته های مربوطه و تهیه نقشه راه منجسم، پویا و جدید تصمیم گیری شود. در واقع آخرین برنامه ها و توصیه های فیفا و سازماندهی های جدید فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در این حوزه، در جلسه ارائه و به بحث گذاشته خواهد شد.

مشاور رییس فدراسیون فوتبال در ادامه درباره برگزاری اولین کارگاه آموزشی ویژه مسئولین تدارکات تیم های ملی گفت: اولین دوره آموزشی برای مسئولین تدارکات تیم های ملی به منظور ارتقا سطح کیفی فعالیت، تدارکاتی و پشتیبانی تیم ملی و همچنین آشنایی بیشتر تدارکات و پرسنل با وظایف، استانداردهای جدید در بخش ایمن، بهداشت، مسائل اجرایی، پشتیبانی و تببین همه جانبه وظایف و همچنین آشنایی با بخش های مبادی حقوقی توسط دکتر احسانی، دکتر براتی، دکتر سیف و محمد حسین حمیسی، مباحث لازم ارائه شد.

وی در ادامه بیان کرد: سازمان تیم های ملی نیز در تدارک است که با برگزاری کارگاه های آموزشی در بخش سرپرستی و تدارکات و بخش های اداری و اجرایی تیم های ملی، حرکت قوی تری را در بخش تیم های ملی دنبال کند.

مدیر سازمان تیم های ملی ادامه داد: در پی تاکیدات رئیس فدراسیون فوتبال، سازمان تیم های ملی در جهت تقویت و سازماندهی تیم های ملی فوتسال در بخش بانوان و اقایان در حال مطالعه و هم اندیشی با کمیته های مربوطه است و از آنجا که فوتسال ما دارای مزیتهای فنی و جایگاه معتبر بین المللی در آسیا و جهان است به عنوان یک نقطه مثبت باید مورد هدف گیری ویژه قرار گیرد. همچنان که فوتبال ساحلی و تیم های ملی فوتبال ساحلی ما از چنین مزیت خوب بین المللی برخوردار است. تیم های ملی آقایان و بانوان به جهت اقبال بزرگ اجتماعی از آنها، باید به طور ویژه تر مسائل شان را مورد پشتیبانی قرار دهیم.

مسئول حوزه ریاست فدراسیون ادامه داد: از ابتدای این هفته پس از ۴ ماه توقف در عملیات ترمیم شماره ۲ کمپ تیم های ملی و با پیگیری های صورت گرفته توسط سازمان تیم های ملی و همکاران و همچنین با کمک ارزنده شهرداری منطقه ۲۲ تهران و مسئولین شهرداری و شورای شهر تهران این مهم به شکل استاندارد، قرار است که ظرف مدت ۶ ماه به نتیجه برسد.

ساکت ادامه داد: در راستای حمایت از فوتبال کشور و تیم ملی اقدامات ارزشمند وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و تجهیز در بازسازی ترمیم کیفی زمین چمن ورزشگاه آزادی، نصب صندلی در طبقه دوم به خوبی انجام و در حال پیگیری است. با توجه به ضرورت ایجاد رختکن مناسب برای داوران و رویداد های ملی و بین الملی و همچنین با تاکید مدبر رییس شرکت توسعه تجهیز و پیگیری های طباطبایی-مسئول ورزشگاه ازادی و علی سوادی، قرار است با همفکری فدراسیون فوتبال، سازمان تیم های ملی و سازمان لیگ، قرار است رختکن جدید داوران به شکل استاندارد و مطلوب در کوتاه مدت در روزشگاه آزادی ایجاد شود و از این اهتمام ارزنده که از سوی وزارت ورزش و جوانان، شرکت توسعه و تجهیز و مسئولین ورزشگاه آزادی بایستی صمیمانه تقدیر و تشکر شود که در حال انجامش هستند. ضمن اینکه در روز بازی استقلال و نفت ، تیم کارشناسی متشکل از سازمان تیم های ملی، سازمان لیگ و دیگر مسئولین از فضای مربوطه برای اتاق داوران بازدید به عمل اورند.