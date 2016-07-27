به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پالایشگاه تبریز، علی خلفی در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این پروژه زیست محیطی با هدف کاهش ضایعات و آلاینده های زیست محیطی که از مشعل پالایشگاه منتشر می شود، راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: این طرح در غالب پروژه های CDM (فرآیند توسعه پاک) اجرا می شود و جلوگیری از هدر رفت منابع و سرمایه های ملی از اهداف اصلی آن است.

خلفی با بیان اینکه پنج میلیون یورو برای این طرح هزینه شده است، اظهار کرد: این طرح به همت مهندسی اداره مهندسی طرح های شرکت پالایش نفت تبریز انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: گازهای که از واحدهای مختلف به سمت مشعل پالایشگاه هدایت میشود توسط این واحد جمع آوری و بعد از اینکه فشار لازم از طریق کمپرسورهای واحد تامین شد به گاز سوختی پالایشگاه برگشت داده می شود که با استفاده از این گاز سوختی میزان استفاده از گاز طبیعی کاهش می یابد.

مدیر این پروژه نیز گفت: این طرح با ظرفیت دو هزار و ۴۵ کیلوگرم بر ساعت برای نخستین بار در صنعت پالایش نفت کشور اجرا می شود.

عبدالمحمدی افزود: این طرح علاوه بر بازیابی سوختی و کاهش آلاینده ها و مشکلات زیست محیطی، امکان استفاده از تجارت CDM در این طرح فراهم شده است.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی این طرح از آذرماه سال ۹۳ آغاز و در ۲۹ تیرماه سال جاری این واحد به صورت آزمایشی راه اندازی شده است که در هفته دولت به بهره برداری رسمی خواهد رسید.

محمدی یادآور کرد: این واحد گازهای سوختی ارسالی به مشعل را دریافت و با تبدیل آن به سوخت پاک و گازهای بازیافتی جایگزین سوخت طبیعی خواهند شد.

وی هدف از اجرای این پروژه را حفاظت از محیط زیست برشمرد.