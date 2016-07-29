به گزارش خبرنگار، مدتهاست گمانه زنی هایی در مورد احتمال تغییر در وزارت ورزش و جوانان مطرح می شود که بارها از سوی روابط عمومی این وزاتخانه تکذیب شده است. یکی از افرادی که صحبت از حضورش در وزارت ورزش مطرح شده بود، رضا مونسان مدیرعامل منطقه آزاد کیش است.

رضا مونسان درخصوص حضورش در وزارت ورزش گفت: هیچ صحبتی در این مورد با من نشده و قرار نیست که به وزارت ورزش بروم. صحبت‌هایی هم که در این مورد مطرح می شود شایعه است و بنده تمام تمرکز م روی سازمان منطقه آزاد کیش است.

وی سپس به حمایت از محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان پرداخت و گفت: وزیر محترم ورزش کارش را بخوبی انجام می‌دهد و تلاش زیادی برای موفقیت ورزش کشور کرده است.