دوره‌ آموزشی فارسی آموزان ارمنستانی پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، در این نشست سیدمحمدرضا دربندی، معاون بین الملل بنیاد سعدی ضمن ابراز خرسندی از حضور اعضای انجمن حافظ در دوره‌ آموزش زبان فارسی و ایجاد فرصتی مناسب برای دیدار از تهران و اصفهان، گفت: بنیاد سعدی آمادگی خود را برای ارسال وسایل کمک آموزشی و اعزام استادان زبان و ادبیات فارسی و هر گونه مساعدت در زمینه آموزش این زبان در ارمنستان اعلام می‌کند.

وی با تاکید بر راه‌اندازی انجمن فارغ التحصیلان آشنا به زبان فارسی در ارمنستان، خطاب به آنها گفت: فارغ التحصیلان پس از فراغت از تحصیل رابطه خود را با گروه‌های آموزش زبان فارسی، فارسی آموزان و استادان این زبان ادامه دهند تا هم با زبان و ادبیات فارسی انس بیشتری بگیرند و هم از مطالعه متون زبان فارسی لذت بیشتری ببرند و ارتباط خود را با این گروه‌ها حفظ کنند.

معاون بین الملل بنیاد سعدی، ادامه داد: مطالعه تاریخ و فرهنگ ایران که قدمتی هفت هزار ساله دارد نمی‌تواند با ترجمه متون زبان فارسی به زبان‌های دیگر اثربخش باشد بلکه تنها از راه یادگیری زبان فارسی امکان پذیر است.

وی به وجود یازده مدرسه فارسی زبان در ارمنستان اشاره کرد و گفت: یکی از هدف‌های برگزاری دوره‌های آموزشی زبان فارسی در ایران، افزایش تعداد این مدرسه‌ها در ارمنستان و ایجاد کارآفرینی در زمینه جذب نیروهای ارمنی مسلط به زبان فارسی در این مدارس دانست.

دربندی همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی ۲۰ ساعته به منظور تربیت مدرس زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، خبر داد.

در این نشست همچنین دانشجویان فارسی آموزِ انجمن دوست داران زبان و ادبیات فارسی (حافظ) که اغلب برای نخستین بار به ایران سفر کرده اند، از سفرشان به ایران اظهار خرسندی و ایران را کشوری زیبا و با امکانات بسیار مناسب و مردمانی مهمان نواز و دارای میراث فرهنگی غنی توصیف کردند.

در پایان این نشست، دربندی، معاون بین الملل بنیاد سعدی، به درخواست فارسی آموزان علاقه‌مند ارمنی مبنی بر تجهیز منابع کتابخانه‌ای دانشکده روابط بین الملل دانشگاه ایروان به متون زبان و ادب فارسی، قول مساعد داد.

بر اساس این گزارش، این جمع بیست نفره از اعضاء انجمن حافظ که متشکل از دانشجویان رشته‌های ایران­شناسی، روابط بین­‌الملل، حقوق بشر و ویراستاری و دارای سطوح مختلف سنی هستند، به منظور شناخت فرهنگ، تمدن و زبان فارسی، به ایران سفر کرده و میهمان بنیاد سعدی در تهران شدند تا با ارتقای آموخته‌­های خود از زبان فارسی و بازدیدهای فرهنگی و گردشگری به تعامل خود با ایران، عمق و شتاب بیشتری دهند.

دانشجویان عضو این انجمن، زبان فارسی را به عنوان زبان سوم در رشته تحصیلی خود و به صورت اختیاری برگزیده‌اند و در دوره کوتاه مدت آموزش زبان فارسی بنیاد سعدی، به فراگیری مکالمه و واژگان ارتباطات بین‌الملل و روابط عمومی پرداختند.

انجمن حافظ که دوست داران زبان و ادبیات فارسی در ارمنستان را گرد هم می‌آورد، در سال ۱۳۹۴ در سالروز بزرگداشت حافظ و با عضویت بیش از ۱۵۰ نفر در ایروان، راه ‌اندازی شد.