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۱۰ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۴۲

رئیس دانشگاه خبرداد:

راه اندازی رشته های میان رشته ای در دانشگاه تبریز

راه اندازی رشته های میان رشته ای در دانشگاه تبریز

رئیس دانشگاه تبریز گفت: درحال برنامه ریزی برای راه اندازی رشته های میان رشته ای در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشگاه هستیم.

محمدرضا پور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باتوجه به اجرای سند آمایش آموزش عالی برنامه داریم رشته های میان رشته ای در مقاطع تحصیلات تکمیلی راه اندازی کنیم که درحال کسب مجوزهای لازم از وزارت علوم هستیم.

وی افزود: در صورت کسب مجوزهای لازم از مهرماه سال جاری در رشته های میان رشته ای جدید پذیرش دانشجو خواهیم داشت.

تفاهم دانشگاه تبریز با ۶۷ سازمان صنعتی و کشاورزی

رئیس دانشگاه تبریز گفت: این دانشگاه در راستای افزایش تعامل صنعت و دانشگاه با ۶۷ سازمان صنعتی و کشاورزی کشور تفاهم نامه همکاری دارد.

پور محمدی خاطرنشان کرد: برای اجرای این تفاهم نامه ها از سوی دانشگاه و سازمان های مختلف افرادی به عنوان رابط تعیین شده اند که اهداف تفاهم نامه ها به درستی دنبال شود.

کد مطلب 3727568

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    نظرات

    • دانشجو ۱۹:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
      0 0
      پاسخ
      این عکس که از دانشگاه شریفه!!!

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