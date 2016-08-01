فیلم/ حضور «مبارک» در جشنواره «مونترال» کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن «مبارک» به کارگردانی محمدرضا نجفی امامی و بازی الناز شاکردوست، امیر رهبری، تورج نصر، منوچهر آذر، حسن کریمخانزند، مرجان سپهری در بخش «تمرکزی بر سینمای جهان» جشنواره بین المللی فیلم مونترال کانادا در شهریور سال جاری به نمایش در خواهد آمد.
انیمیشن «مبارک» داستان پیرمرد نقالی را روایت میکند که با عروسکهایی که در اقتباس از شخصیتهای شاهنامه فردوسی ساخته شدهاند، به کسب و کار مشغول است. پیرمرد بخش فراوانی از زندگیاش را در جهان اسطورهها گذرانده و نگران روزی است که شخصیتهای سیاه افسانهای، دنیا را به سوی تاریکی و تباهی کشانند. نگرانی او، عروسکهایش را وادار میکند که وارد عمل شوند و برای کمک رساندن به پیرمرد نقال، با نوه جوان او همراه میشوند و داستان پرفراز و نشیب و ماجراجویانه ای را اغاز می کنند.
تهیه کنندگی این فیلم بر عهده علی امامی نجفی است که توسط موسسه فرهنگی سیماپردازان ستایش به تولید رسیده است. همچنین جدیدترین تیزر این فیلم منتشر شده است.
دیگر عوامل این فیلم عبارتند از مدیر برنامهریزی و دستیار اول کارگردان بخش رئال: سید مهدی فرخپور، برنامهریز و دستیار اول کارگردان بخش انیمیشن: مهدیه مراد و مرتضی قاسمی، مدیر تولید: مهدی مددکار، جانشین تولید: ابوالقاسم صفر یزدی، مدیر فیلمبرداری: علیرضا برازنده، طراح صحنه و لباس: اصغر نژاد ایمانی، تدوین: سپیده عبدالوهاب، طراح چهرهپردازی: علیرضا خورشید، نویسنده فیلمنامه: بهروز واثقی، مشاور فیلمنامه: سید جلالالدین دری، بازنویسی دیالوگها: عاطفه میاندار، منشی صحنه: پانتهآ حسینی، طراح کاراکترهای انیمیشنی: حامد کمالی، ساخت عروسک ها: کامران خلج، طراح لباس عروسکها: سحر عبدالهی، صدابردار: حمید اسلامی، عکاس: آرش صادقی، تدارکات: علی اکبر ایکانی، مدیر روابط عمومی: حسین وردی، مشاور رسانه: یلدا بایگان.
نظر شما