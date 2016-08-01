به گزارش خبرگزاری مهر، گوشی های هوشمند از انرژی فرکانس های رادیویی برای ارسال سیگنال های خود به دکلهای مخابراتی استفاده می کنند، اما تا ۹۰ درصد از این سیگنال ها هرگز به مقصد معین شده نمی رسند. حال اگر بتوان از این امواج رادیویی برای تامین انرژی و برق گوشی های هوشمند و دیگر وسایل برقی استفاده کرد، انقلابی در صنعت مخابرات حاصل شده است.

شرکت Radient Micro-Tec تا به حال دو اختراع را برای استفاده از فناوری مذکور به ثبت رسانده تا از این طریق امواج فرکانس های رادیویی به انرژی الکتریکی تبدیل شوند. بر مبنای این ایده از سطح تلفن همراه یا دیگر وسایل برقی همراه به عنوان آنتنی برای جذب و استفاده مجدد از انرژی سابقا تلف شده استفاده می شود.

شرکت یاد شده مدعی است از این طریق می تواند عمر باتری گوشی ها را تا ۳۰ درصد تقویت کرد. Radient امیدوار است از این طریق بتواند خدمات شارژ بی سیم را به علاقمندان ارائه دهد تا افراد در هر شرایط زمانی و مکانی دیگر دغدغه خالی شدن باتری گوشی خود را نداشته باشند. البته این روش شارژ کارآیی کمتری در مقایسه با دیگر شیوه های متداول شارژ گوشی دارد.