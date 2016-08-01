خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ حنیف غفاری: موضع گیری سران ایالات متحده آمریکا در قبال آزادسازی حلب و عملیات نیروهای مقاومت علیه تروریست های تکفیری قابل تامل است.

«اریک شولتز» سخنگوی کاخ سفید در این خصوص تاکید کرده است: «واشنگتن به شدت نگران اوضاع شهر حلب است. ما در شرایط فعلی نسبت به اقدامات روسیه در حلب شک و تردید داریم.» این همان موضعی است که دو روز پیش «جان کری» نیز آن را اتخاذ کرده بود.

ابزار نگرانی مقامات آمریکایی از اوضاع حلب در حالی صورت می گیرد که بر اساس شواهد متقن، واشنگتن مولد اصلی بحران حلب محسوب می شود.

به عبارت بهتر؛ تسلط گروه های تروریستی در حلب و دیگر شهرهای سوریه معلول حمایت های مستمر آمریکا و شرکای غربی و عربی اش از داعش و النصره و دیگر گروه های تکفیری در سوریه است. از این رو واشنگتن به عنوان مولد اصلی بحران حلب اساسا صلاحیت سخن گفتن در خصوص این بحران را ندارد.

نکته مهم دیگری که باید در این خصوص مدنظر قرار داد، به استراتژی و راهبرد تعریف شده و مدون کاخ سفید در سوریه باز می گردد. واشنگتن به طور کلی مخالف تضعیف گروه های تروریستی و تکفیری به دست ارتش سوریه و نیروهای مردمی است.

به بیان دقیق تر؛ هر آنچه منجر به تضعیف تروریست های تکفیری و نابودی آنها شود، با موضع گیری مستقیم کاخ سفید مواجه شده و پیرامون آن غوغایی تبلیغاتی-رسانه ای بر پا می شود.

این قاعده درباره عملیات آزاد سازی حلب نیز صادق است. ایالات متحده آمریکا آزادسازی حلب از دست گروه های تروریستی را مترادف با تقویت قدرت حکومت سوریه و طرفداران آن می داند. از این رو در صدد است به هر شکل ممکن جلوی این روند را بگیرد.

نکته بعدی در این باره؛ به رویکرد آمریکا در مذاکرات مربوط به سوریه باز می گردد. آنها در جریان آتش بس قبلی در سوریه، تجهیزات نظامی گسترده ای را از طریق مرزهای ترکیه برای گروه های تروریستی روانه ساخته و از فرصت آتش بس در جهت تقویت تکفیری ها استفاده کردند.

در واقع؛ آمریکا آتش بس را فرصتی برای تقویت تروریسم نیابتی خود قلمداد می کند نه فرصتی برای آرامش و ثبات در سوریه. از این رو باید مراقب نیت پلید کاخ سفید در مذاکرات مربوط به سوریه و فرافکنی تبلیغاتی واشنگتن حول موضوع آتش بس بود.

نکته چهارم اینکه؛ حفظ و گسترش دامنه بحران انسانی در سوریه، اصلی ترین خواسته ایالات متحده آمریکا در برهه زمانی فعلی محسوب می شود. بدیهی است که از دید مقامات آمریکایی هر اندازه بحران در سوریه بیشتر گسترش پیدا کند، در آن صورت قدرت مداخله کاخ سفید در امور منطقه افزایش خواهد یافت.

مقامات آمریکایی اعم از دموکرات و جمهوریخواه بر روی این موضوع متفق القول بوده و رابطه مستقیمی که میان افزایش بحران در سوریه و افزایش قدرت مداخله آمریکا در منطقه هست را پذیرفته اند. از این رو بازی خطرناک ایالات متحده در سوریه، خصوصا در قبال تحولات حلب بیش از پیش باید مورد رصد و تحلیل جریان مقاومت قرار گیرد.