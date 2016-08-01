داوران چند بخش از جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، داوران سه رشته گرافیک، عکاسی و کاریکاتور بیست و سومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی معرفی شدند.

قباد شیوا، ابراهیم حقیقی و حمیدرضا زری در رشته گرافیک، سیف الله صمدیان، محسن راستانی و فرهاد سلیمانی در رشته عکاسی و محمدعلی بنی اسدی، مهنوش مشیری و بهزاد غریب پور در رشته تصویرسازی، داوری بیست و سومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان را بر عهده دارند که حمیدرضا زری، فرهاد سلیمانی و بهزاد غریب پور در کنار داوری به ترتیب استاد کارگاه های گرافیک، عکاسی و تصویرسازی هم هستند.

اسامی داوران رشته های نقاشی، طراحی، خوشنویسی، کاریکاتور، حجم و نگارگری نیز پیش از این اعلام شده است و در مجموع ۲۷ هنرمند، داوری نهایی بیست و سومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان را انجام می‌دهند.

بیست و سومین دوره جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در رشته های نقاشی، خوشنویسی (نستعلیق)، نگارگری (نگارگری، گل و مرغ، تذهیب)، طراحی، عکاسی، کاریکاتور (کارتون ، چهره)، تصویرسازی، حجم و ارتباط تصویری (پوستر) شهریورماه امسال در سنندج برگزار می شود.

هنرمندان جوان برای شرکت در این جشنواره می توانند تا ۱۸ مردادماه در سایت جشنواره به نشانی www.yafestival.ir ثبت نام کنند و در یکی از رشته ها حداکثر پنج اثر خود را از طریق سایت جشنواره ارسال کنند.

جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان به صورت کارگاهی برگزار می شود و پس از انتخاب و بررسی آثار ارسالی به سایت جشنواره، هنرمندان منتخب برای حضور در جشنواره معرفی می‌شوند. علاقمندان و هنرمندان جوان می‌توانند اطلاعات و جزییات بیشتر درباره جشنواره را در سایت آن مشاهده کنند.

بیست و سومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان به دبیری رضوان صادق زاده از سوی دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان و همراهی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها شهریورماه سال جاری در سنندج برگزار می شود.