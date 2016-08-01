سرپرست دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صالحی‌نیا با صدور حکمی، سرپرست دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت را تعیین کرد. در متن حکم انتصابی صادر شده آورده است: نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست دفتر صنایع نساجی و پوشاک منصوب می شوید.

وی در ادامه تصریح کرده است: انتظار می رود در چارچوب قوانین و مقرراتت و سیاست های وزارتخانه و شرح وظایف آن دفتر، ضمن اتخاذ راهکارهای مناسب و استفاده حداکثری از توان تولید داخل کشور و ظرفیت های موجود به منظور دستیابی به افزایش کمی تولیدات با کیفیت که منجر به بازار ماندگار و اقبال عمومی به مصرف کالاهای تولیدی داخل همچنین صادرات محصولات خواهد شد، گام های موثری در راستای بهبود فضای کسب و کار تولید کنندگان، افزایش توان رقابت پذیری، افزایش بهره وری، کاهش شدت انرژی و بهبود فضای زیست محیطی بردارید.

صاحی نیا در ادامه از زحمات گلناز نصرالهی در دوران تصدی مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک تشکر نموده و وی را به عنوان مشاور خود در امور اقتصادی معاونت امور صنایع تعیین کرد.