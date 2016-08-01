تبدیل بوشهر به قطب درمان سرطان/ افزایش مراجعه بیماران خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید اسدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در بخش درمانی به ظرفیت‌های خوبی دست یافته است و خدمات ویژه‌ای در بخش‌های مختلف ارائه می‌شود.

وی با اشاره به توسعه خدمات درمانی به بیماران سرطانی در سطح استان بوشهر، بیان کرد: بیش از ۱۰۰ بیمار طی شش ماه فعالیت این مرکز مراجعه کرده‌اند که نیمی از بیماران مربوط به بیماران خارج از استان است.

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای بوشهر ادامه داد: ارائه خدمات مطلوب باعث شده تا مرکز درمان سرطان با مواد رادیواکتیو بوشهر به عنوان مقصد سفرهای درمانی استان‌های همسایه و بیماران خارج از کشور انتخاب شود.

وی با اشاره به مراجعه بیماران از استان‌های فارس، خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد و هرمزگان به مرکز درمان سرطان بوشهر، اضافه کرد: بیماران خارجی نیز به این مرکز مراجعه می‌کنند که خدمات درمانی به آنها ارائه می‌شود.

اسدی با اشاره به اینکه تقریبا همه بیماران مراجعه‌کننده به این مرکز سلامتی خود را به دست آورده‌اند، افزود: شاهد سیر افزایش مراجعه بیماران از خارج استان به بوشهر هستیم.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای استان و شهر بوشهر، گفت: بررسی و مطالعه روش‌های جدید درمان لنفوم، سرطان‌های پیشرفته کبد و پروستات در این مرکز با همکاری موسسات آمریکایی و اروپایی در حال انجام است.