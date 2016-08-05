مقابل استقلال خوش شانس بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن هوری پس از پیروزی دو بر یک تیمش مقابل استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با ابراز رضایت از عملکرد هم تیمی هایش گفت: بازی قابل قبولی را ارائه دادیم و توانستیم در دقایق پایانی به دو گل حساس دست پیدا کرده و سه امتیاز شیرین این بازی را کسب کنیم.

وی تاکید کرد: اکثر دقایق بازی، استقلال روی دروازه ما حمله می کرد و به نظرم خوش شانس بودیم که در نیمه اول درواز مان باز نشد.

دروازه با نفت آبادان تصریح کرد: با بردی که به دست آوردیم از شرایط روحی خوبی برخوردار شدیم و تلاش می کنیم در دیدارهای آینده این روند را ادامه دهیم.

هوری در پایان با تشکر از هواداران نفت آبادان گفت: از هواداران مان ممنون هستیم که این راه دور را به جان خریدند و برای تشوق تیمش شان به تهران آمده و امیدوارم در دیدارهای آینده با پیروزی هایی که به ست می آوریم محبت آنها را جبران کنیم.