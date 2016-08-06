غیبت چند والیبالیست مطرح ایران در مراسم افتتاحیه و رژه کاروان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، مراسم افتتاحیه سی و یکمین دوره بازیهای المپیک بامداد امروز شنبه در ورزشگاه ماراکانا شهر ریودوژانیرو برگزار شد و کاروان های مختلف با حضور ورزشکارانشان رژه رفتند.

کاروان ورزش ایران نیز که با نام مقدس امام رضا(ع) در این رویداد بزرگ حضور یافته است در ورزشگاه رژه رفت. در این میان سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران به همراه سیدمحمد موسوی، شهرام محمودی و ... در این مراسم حضور نداشتند.

این سه بازیکن در تصویری که از آنها منتشر شده است در محل اقامت خود حضور دارند و افتتاحیه را از طریق تبلت تماشا کردند. دلیل غیبت آنها در مراسم افتتاحیه اعلام نشده است.