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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۶:۲۷

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛ 

پایان رژه ورزشکاران با حضور پرتعداد کاروان ورزش میزبان 

پایان رژه ورزشکاران با حضور پرتعداد کاروان ورزش میزبان 

رژه ورزشکاران کشورهای مختلف در بازی های المپیک پس از دو ساعت پایان یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریو، بعد از اجرای نمایش های مختلف که به نوعی تاریخ کشور برزیل را به تصویر می کشید ودر حالیکه حدود یک ساعت از آغاز مراسم می گذشت، رژه ورزشکاران کاروان کشورهای مختلف با ورود ورزشکاران افغانستان به استادیوم ماراکانا آغاز شد. 

المپیک سی و یکم با حضور ورزشکاران ٢٠٦ کشور برگزار می شود و رژه نمایندگان این کشورها در مراسم افتتاحیه دو ساعت به طول انجامید.

برزیل آخرین کشوری بود که ورزشکارانش در افتتاحیه المپیک رژه رفتند. پیش از برزیل، ورزشکاران تیم پناهجویان رژه رفتند.

کاروان ایران با ٦٤ ورزشکار در ١٤ رشته در سی و یکمین دوره بازی های المپیک شرکت دارد. این بازی ها از شنبه به طور رسمی آغاز شده و تا ٣١ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 3732833
زینب حاجی حسینی

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