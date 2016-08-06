به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز المپیاد ورزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی پسر کشور جمعه شب در سالن مریم قم به پایان رسید و نمایندگان استان البرز و تهران بر سکوی نخست قرار گرفتند.



در مسابقات تنیس روی میز در بخش دو نفره پس از برگزاری ۴۹ مسابقه بین پینگ پنگ بازان استان‌های مختلف کشور در نهایت تیم دو نفره نوید شمس از البرز و محمد امین صمدی از تهران به مقام قهرمانی رسید.



شمس و صمدی در دیدار نهایی این مسابقات توانستند تیم دو نفره مبین علی پور و خلیلی از بوشهر و آذربایجان غربی را ۳ بر ۲ مغلوب کرده و به مقام نخست دست پیدا کنند.



آرمان سلیمانی و محمد جواد سهرابی از مرکزی به همراه پویا احراری از خراسان جنوبی و علی خزائی از همدان سوم شدند اما نمایندگان قم در این بخش به توفیقی دست پیدا نکردند.



در مسابقات بخش انفرادی، ۹۹ مسابقه به انجام رسید که آریا نصیری و نوید شمس از البرز به دیدار پایانی راه یافتند و در فینال، شمس موفق به شکست نصیری شد و بر سکوی نخست این رقابت‌ها قرار گرفت.



محمد امین صمدی از تهران و مبین علی پور از آذربایجان غربی به طور مشترک سوم شدند ضمن این که در پایان این مسابقات نیز تیم مرکزی به عنوان تیم اخلاق معرفی شد.



پیش از این در مسابقات بخش تیمی، آذربایجان غربی با شکست تهران موفق به کسب عنوان قهرمانی بخش تیمی این مسابقات شده بود.