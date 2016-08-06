مراسم افتتاحیه المپیاد ورزشی محلات و مساجد قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح المپیاد ورزشی مساجد و محلات قم شامگاه جمعه در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد تا بدین ترتیب مسابقات ورزشی این آیین در ۱۰ رشته ورزشی به طور رسمی آغاز به کار کند.



در این مراسم که با حضور پرشور نونهالان و نوجوانان از مناطق و مساجد مختلف سطح شهر قم برگزار شد تنی چند از مسئولان شهری و ورزشی استان قم حضور داشتند.



سید رسول موسوی نژادیان سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم در افتتاحیه این مراسم در سخنانی اظهار داشت: برگزاری المپیاد ورزشی محلات و مساجد مورد توجه ویژه شهرداری قم است و هدف ما در این المپیاد جلب مشارکت سایر دستگاه‌ها در امر ورزش همگانی است.



وی افزود: محور برنامه‌های المپیاد ورزشی همگانی در سطح شهر، محلات و مساجد قم هستند و از این طریق، دستیابی به اهداف فرهنگی محقق می‌شود و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری نیز مسجد محوری را با قوت پیگیری خواهد کرد.



علی اکبر سلیمانی معاون دفتر ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان نیز در سخنانی با ابراز خرسندی از حضور در جمع ورزشکاران نونهال قمی گفت: توسعه ورزش در میان اقشار مختلف مردم، پایه و اساس برنامه توسعه ورزش و نیز راهی برای پیشگیری از آسیب‌های جسمانی، روانی و اجتماعی است و از این رو، برگزاری المپیادهای محلات از اهمیت خاصی برخوردار است.



وی عنوان کرد: هر اندازه ورزش در مساجد و محلات رونق پیدا کند نتایج آن به هیئت‌های ورزشی و سپس ورزش قهرمانی ورود پیدا می‌کند و سرمایه گذاری در ورزش همگانی در این سطح به معنای انجام یک برنامه جامع و هدف‌دار برای سلامت قشر جوان و فعال آینده است.



المپیاد ورزشی محلات و مساجد قم با حضور بیش از ۴ هزار ورزشکار در ۱۰ رشته در نقاط مختلف قم برگزار خواهد شد.