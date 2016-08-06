دلار مبادلاتی ۳۱۰۰تومان شد/تغییرات نرخ انواع ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی امروز نرخ ۳۹ ارز عمده را اعلام کرد و بر اساس آن ارزش ۲۳ ارز از جمله دلار آمریکا نسبت به پنجشنبه هفته گذشته افزایش یافت، ۱۵ ارز دیگر از جمله یورو و پوند کاهش داشتند و قیمت یک ارز نیز ثابت ماند.

هر دلار آمریکا امروز با ۳۰ ریال افزایش در مقایسه با آخرین روز کاری هفته گذشته به قمیت ۳۱ هزار و ۲۰ ریال رسید؛ هر پوند انگلیس با کاهش ۷۶۳ ریالی ۴۰ هزار و ۵۶۲ ریال و هر یورو با کاهش ۱۴۷ ریالی ۳۴ هزار و ۳۹۲ ریال ارزشگذاری شدند.

برپایه این گزارش، بانک مرکزی امروز هر فرانک سوییس را ۳۱,۶۳۲ ریال، کرون سوئد ۳,۶۱۹ ریال، کرون نروژ ۳,۶۴۵ ریال، کرون دانمارک ۴,۶۲۶ ریال، روپیه هند ۴۶۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۸,۴۴۶ ریال، دینار کویت ۱۰۲,۸۲۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۹,۶۶۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۰,۴۶۵ ریال، دلار هنگ کنگ ۴,۰۰۱ ریال، ریال عمان ۸۰,۵۷۲ ریال، دلار کانادا ۲۳,۵۴۹ ریال و هر راند آفریقای جنوبی را ۲,۲۶۴ ریال تعیین ارزش کرد.

همچنین هر لیر ترکیه ۱۰,۳۴۶ ریال، روبل روسیه ۴۷۴ ریال، ریال قطر ۸,۵۱۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۶۲۵ ریال، لیر سوریه ۱۴۵ ریال، دلار استرالیا ۲۳,۶۳۳ ریال، ریال سعودی ۸,۲۷۲ ریال، دینار بحرین ۸۲,۲۶۶ ریال، دلار سنگاپور ۲۳,۰۴۰ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۱۳۲ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۹,۰۳۶ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۵۱۵ ریال، دینار لیبی ۲۲,۵۱۷ ریال تعیین قیمت شدند.

هر یوان چین ۴,۶۶۱ ریال، یکصد بات تایلند ۸۸,۴۴۱ ریال، رینگیت مالزی ۷,۶۹۳ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۷,۸۰۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۸,۹۲۳ ریال، افغانی افغانستان ۴۷۴ ریال، منات آذربایجان ۱۹,۲۴۰ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱,۵۴۴ ریال، سامانی تاجیکستان ۳,۹۴۳ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳,۱۰۶ ریال ارزشگذاری شدند.