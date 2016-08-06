جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتصد و چهل و هفتمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پردیس بین الملل دانشگاه برگزار شد.

دکتر علی اصغر پیوندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این نشست با اشاره به عدم در نظر گرفتن شرایط و مطالعه مناسب در گذشته و مشکلات بوجود آمده فعلی در پذیرش دانشجوی خارجی، تلاش این مجموعه را در راستای رفع مشکلات و مسایل پیش آمده قابل تقدیر دانست.

وی با اشاره به پتانسیل های بالای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بر لزوم تلاش و فعالیت معاونت بین الملل و پردیس بین الملل دانشگاه به منظور جذب دانشجوی غیر ایرانی و بین‌المللی شدن دانشگاه در تمامی رشته ها تاکید کرد.

پیوندی پذیرش دانشجویان بین المللی با رعایت شهریه مصوب هیات امنا را سرمایه گذاری برای کشور و دانشگاه دانست و فراهم کردن شرایط، زیرساختها و هماهنگی های لازم در معاونت آموزشی و دانشکده های مربوطه، در راستای پرداختن به امور اجرایی پردیس خودگردان را خواستار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به مهمترین رسالت معاونت بین الملل در خصوص جذب دانشجویان خارجی خاطرنشان کرد: لازم است این پردیس با پیروی از سیاستهای دانشگاه به سمت بین المللی شدن واقعی حرکت کند و ضمن برقراری هماهنگی و تعامل با معاونت آموزشی دانشگاه؛ به سمت جذب دانشجویان خارجی اقدام کند.

در ادامه این نشست دکتر صدوقی معاون آموزشی دانشگاه پیرامون مواردی نظیر نحوه ادغام دانشجویان پردیس خودگردان با دانشگاه، یکسان سازی پرونده ها در دانشکده ها، بهره مندی از حضور اساتید بازنشسته و فارغ التحصیلان جدید، نحوه پذیرش دانشجویان خارجی، بهرمندی از ظرفیت گروهها مطالبی را ارائه داد.

همچنین نحوه سرویس دهی دانشکده ها به دانشجویان پردیس خودگردان، کسب رضایتمندی، هدایت و حمایت از دانشجویان خارجی، چگونگی اجرای طرحهای تحقیقاتی در این معاونت در خصوص دانشجویان خارجی از مواردی بود که دکتر زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه به آن اشاره کرد.

دکتر نقیب زاده معاون بین الملل دانشگاه خلاصه ای از گزارش عملکرد این معاونت را ارائه و انجام طرحهای بین المللی آموزشی پژوهشی را یکی از مهمترین دستاوردهای این معاونت ذکر کرد.

وی در ادامه تشکیل شورای امور بین الملل، رتبه بندی و اعتبار بخشی بین المللی دانشگاه و تشکیل شبکه رابط های بین المللی دانشکده ها و حوزه های معاونت بین الملل در راستای تسهیل و تسریع فعالیتهای مربوطه را از دیگر دستاوردهای معاونت بین الملل دانست.

نقیب زاده به موضوعاتی همچون ارتقای کمی و کیفی محتویات پرتال انگلیسی دانشگاه در حوزه توسعه روابط بین الملل، ارتقای کمی و کیفی محتویات پرتال عربی دانشگاه از ۱۵درصد به ۱۰۰ درصد، سیستمی کردن فرایند پذیرش دانشجوی خارجی و فرایند صدور مجوز مکاتبه با خارج کشور در راستای کاهش ترددهای ارباب رجوعان اشاره کرد.

استفاده از کل ظرفیت ایجاد شده در بخش پذیرش دانشجوی خارجی، ارتقای کیفیت ارائه خدمات به دانشجویان و مراجعان پردیس خودگردان در حوزه آموزش و پیشبرد و عملیاتی کردن پروژه های مشترک با دانشگاه های خارجی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به دانشجویانو مراجعان پردیس خودگردان در حوزه پژوهش نیز از دیگر مواردی بود که وی آن را برشمرد.

دکتر جرجانی رئیس دانشکده پزشکی شهید بهشتی نیز در این نشست با اشاره به ارائه خدماتی نظیر برگزاری کلاس های انگلیسی زبان، جذب و مشارکت اساتید، تامین تجهیزات و پرسنل، تامین هزینه های لازم و ... هماهنگی و آمادگی دانشکده پزشکی را در خصوص جذب دانشجویان خارجی اعلام کرد.

وی در ادامه به مواردی نظیر فضای فیزیکی محدود دانشکده، طراحی ساعات مناسب به منظور استفاده از امکانات کلاسهای عملی در خصوص دانشجویان خارجی، نحوه جذب اساتید بازنشسته و حق التدریس، ارتقا کیفیت آموزش، تامین تجهیزات، برنامه ریزی و طراحی نحوه برگزاری کلاسها توسط دانشکده اشاره کرد.

دکتر رحیمی مسئول پردیس خودگران شعبه بین الملل دانشگاه در این نشست با اشاره به تاریخچه و اهداف این مرکز اهم فعالیتهای مرکز پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی را طی گزارش مبسوطی ارائه داد.