ساز ناکوک «کری» و وزارت خارجه آمریکا درباره همکاری با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رویکرد «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا، در مورد همکاری با روسیه در سوریه نه تنها مخالفینی در درون وزارت خارجه آمریکا دارد بلکه از سوی متحدان واشنگتن در جنگ سوریه نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.

به نوشته رویترز، پیروزی اخیر ارتش سوریه در حلب نیز موجب شده تا به شدت این مخالفت ها افزوده شده و مخالفین از کری بخواهند تا در این سیاست تجدید نظر کند.

در همین رابطه «جان کربی» سخنگوی وزارت خراجه آمریکا، در پاسخ به سوال رویترز در مورد وجود اختلاف میان جان کری و بدنه وزارت خارجه آمریکا و همچنین متحدان واشنگتن در خصوص همکاری با روسیه در سوریه، گفت: معتقدیم که این رویکرد هنوز ارزش ادامه دادن را دارد. اما با این وجود به این امر بستگی دارد که ببینیم به نتیجه می رسد یا خیر.

جان کری در حال ادامه مسیری است که می تواند به توافق های مهمی برسد ایجاد مرکزی برای تبادل اطلاعات آمریکا و روسیه برای حمله به تروریست ها و همچنین جلوگیری از حمله به گروه های شورشی مورد حمایت آمریکا.

بحث همکاری های روسیه و آمریکا در سوریه برای مبارزه با تروریسم از ماه گذشته بصورت جدی مطرح شد اما با این وجود دو کشور هنوز به توافقی در این رابطه دست نیافته اند.

البته جان کری در ماه گذشته و پس از دیدار با مقامات روسی اعلام کرده بود که تا چندی دیگر خبر مهمی را در مورد سوریه اعلام خواهد کرد اما با این وجود گزارش رویترز نشان می دهد که علاوه بر اختلافات داخلی آمریکا با همپیمانان خود نیز در مورد ادامه سیاست های خود در سوریه اختلاف دارد.