" هري كثيف " صدرنشين پنجاه فيلم مردانه تاريخ سينما

به گزارش خبرگزاري " مهر" ازسايتهاي اينترنتي فيلم" هري كثيف " محصول سال 1971 به عنوان بهترين فيلم مردانه تاريخ سينما انتخاب شد.

اين اثركه ازحضور" كلينت ايستوود " درنقش محوري سود مي جويد داستان پليسي است كه پيش ازانجام تحقيقات لازم پيرامون جنايت ويا هرگونه جرمي ، به اسلحه اش كه مگنوم است متوسل مي شود.

فيلم كلاسيك "پدرخوانده اثر" فرانسيس فورد كاپولا " و" صورت زخمي " با شركت " آل پاچينو" مقامهاي دوم وسوم فهرست پنجاه اثرمردانه تاريخ سينما را ازآن خود كردند.

نظرسنجي نشريه " من ژورنال " با اعلام اين خبرافزود " كلينت ايستوود " و" پل نيومن " ازجمله چهره هاي برترژانرفيلمهاي مردانه هستند وهركدام سه فيلم را به اين فهرست افزوده اند.

آمارديگري كه توسط اين نظرسنجي ارائه شده نشان مي دهد كه دهه 1980 با احتساب 14 فيلم مردانه بيشترين آثارتوليدي را ثبت كرده است.

ازديگرآثارموجود دراين ليست مي توان به فيلمهاي " سخت جان "،" مگس ديوانه "،" ويرانگر"،"ماتريكس" و" راكي " اشاره كرد.