به گزارش خبرنگار مهر، معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در مورد تسهیل در بخشودگی جرائم ۴ درصد مستمری کارهای سخت و زیان آور عنوان کرده است:

برابر بخشنامه جدید صادره کارفرمایان خوش حساب واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که شرایط خوش حسابی آنان توسط اداره کل تأمین اجتماعی استان احراز شده علاوه بر بخشودگی جرائم حق بیمه و بیمه بیکاری می توانند با پرداخت یکجای ۴ درصد مستمری کارهای سخت و زیان آور مربوط به قبل از تصویب قانون اصلاح تبصره دو الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۸۰/۷/۱۴ از بخشودگی جرائم متعلقه، نیز برخوردار شوند.

رفع ابهام چگونگی شمول بخشودگی جرائم

این سازمان اعلام کرده است که برای بهره مندی کلیه کارفرمایان خوش حساب واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی از مزایای بخشودگی جرائم موضوع ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور ، طی بخشنامه به کلیه واحدهای اجرایی تابعه ابلاغ و مقرر شد در صورتی که ادارات کل استان ها در نحوه تشخیص و شمول فعالیت برخی کارگاه ها به بخشودگی جرائم ابهامی داشته باشند سریعاً مراتب را به همراه مدارک کارفرمای مربوطه برای رفع ابهام به کمیته متشکله ستاد مرکز ارسال کنند.

تسهیل در تقسیط بدهی کارفرمایان خوش حساب

همچنین با توجه به تسهیلات فراهم شده در تقسیط بدهی های اجرایی کارفرمایان خوش حساب واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی ، در صورت عدم امکان ارائه ضمانت نامه بانکی و یا سایر وثایق پیش بینی شده در بخشنامه های مربوطه از سوی کارفرمابا احراز موضوع توسط شعبه، تقسیط بدهی های مزبور با اخذ یک فقره چک بانکی به مبلغ کل بدهی بدون اخذ تعهد نامه رسمی فراهم شده است.

بیمه زنان خانه دار

در مورد بیمه زنان خانه دار نیز تامین اجتماعی اعلام کرده است که به منظور گسترش و توسعه امر بیمه به آحاد افراد جامعه «زنان خانه دار» با رعایت شرایط مقرر در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد در زمره مشمولین قرار گرفته و در صورت تمایل می توانند به صورت خود اظهاری به عنوان «خانه دار» با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی مربوطه برخوردار شوند.