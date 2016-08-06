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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۵۸

در جلسه با مدیران حوزه تهران مطرح شد؛

۲ توصیه آیت الله جوادی آملی برای احیای حوزه تهران

۲ توصیه آیت الله جوادی آملی برای احیای حوزه تهران

حضرت آیت الله جوادی آملی گفت: حیف است که از فضلای ساکن در تهران صرفا به عنوان پیش نماز و یا قاضی استفاده شود و بنابراین استعداد پروری یک مدیریت صحیح و دقیق می طلبد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله جوادی آملی در دیدار با مسئولان حوزه علمیه تهران با بیان اینکه تهران از سال های بسیار قدیم به عنوان هسته مرکزی جهان اسلام شناخته می‌شد، گفت: هر آنچه که باعث تضعیف مرجعیت در تهران می‌شود باید شناسایی و نسبت به دفع آن اقدام صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تهران امروز نیازمند مراجعی همچون مرحوم میرزای آشتیانی است و چنانچه ائمه جماعات هر محل قضیه فتوای مرحوم آشتیانی را برای مردم تهران تبیین کنند، زمینه‌های ایجاد خطر محدود خواهد شد.

این مرجع تقلید عنوان کرد: برای اینکه حوزه علمیه تهران به روزهای اوج و عظمت گذشته خود برگردد، دو پیشنهاد ارائه می‌کنم یکی آنکه مانند گذشته که حضرت آیت الله بروجردی(ره) برای حفظ جایگاه تهران آیت الله خوانساری(ره) را به تهران فرستادند و در آن مقطع ایشان مرجع، راهنما و پناهگاه مردم این شهر در برابر خطرات و انحرافات بودند اکنون نیز چنین کاری باید صورت گیرد برای آنکه دین مردم را باید علمایی مانند سید احمد خوانساری(ره) حفظ کنند.

آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه دومین پیشنهاد استعداد پروری است، گفت: هم‌اکنون تهران علمایی مانند سید مرتضی می‌خواهد و البته فضلایی که در تهران حضور دارند کم نیستند و حیف است که آنها صرفا به عنوان پیش نماز و یا قاضی مشغول باشند و براین اساس است که استعداد پروری یک مدیریت صحیح و دقیق را می طلبد.

کد مطلب 3733348

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