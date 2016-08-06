به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع ناشران و اهل قلم میرساند، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با همکاری مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، با هدف بسترسازی حضور نشر ایران در عرصه بینالمللی، آثار ایرانی را با شرایط زیر در نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت عرضه خواهد کرد:
آثار ارائه شده تألیفی و قابل عرضه در بازارهای بینالمللی باشد.
به شکل قانونی در ایران منتشر شده باشد.
حوزههای ادبیات، تاریخ، ایرانشناسی و هنر در اولویت قرار دارند.
اولویت با آثار منتشر شده در پنج سال اخیر است.
کتابهایی که از فارسی به زبانهای خارجی ترجمه شده یا دو زبانه باشند، در اولویتاند.
ارسال چکیدهای به زبان فارسی (برای هر کتاب حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلمه) الزامی است.
توصیه میشود در صورت امکان چکیدهای به زبان انگلیسی به همراه چکیده فارسی آن ارسال شود.
مقررات و نحوه ثبت نام:
همزمان با ثبت نام باید کتابهای مورد نظر، با پست پیشتاز به دبیرخانه غرفه ایران در نمایشگاه فرانکفورت مستقر در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، کوی شهید محسن عباسی اصفهانی، کوچه شریف، پلاک ۱، طبقه سوم ارسال شود و کد ۲۰ رقمی مرسوله پیشتاز در زمان ثبت نام آنلاین در اختیار ارسال کننده باشد.
ثبت نام به صورت آنلاین در سایت www.nasheran.org از طریق مراجعه به آدرس پورتال اتحادیه صورت میگیرد و لازم است اطلاعات مورد نیاز آماده شود تا در فرآیند ثبت نام مشکلی ایجاد نگردد.
کتابهای ارسالی، بدون نقص چاپ و صحافی باشند.
دقیق بودن اطلاعات ارسالی، به ویژه چکیده فارسی، در انتخاب کتاب مؤثر است.
کتابهای ارسالی به نمایشگاه کتاب فرانکفورت، بازگردانده نخواهند شد.
پیگیری عدم وصول کتابها از طریق پست به عهده فرستنده کتابها خواهد بود.
مهلت ثبت نام و وصول کتابها حداکثر تا ۲۵/۵/۱۳۹۵ است.
چنانچه تعداد عناوین قابل عرضه ناشر به چهل عنوان برسد، بر حسب تقاضای ناشر، اتحادیه با هماهنگی مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی نسبت به تخصیص استند اقدام خواهد کرد.
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