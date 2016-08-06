جدال «زیدان» و «پرس» بر سر جذب هافبک

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه «زین الدین زیدان» و «فلورنتینو پرس» درباره نفراتی که باید در این تابستان جذب تیم رئال مادرید شوند عقاید متفاوتی دارند، این موضوع می تواند باشگاه رئال مادرید را دچار مشکل کند.

به نقل از «لندن ایوینینگ استاندارد»، «زیدان» تمایل دارد تا «نمانیا ماتیچ» هافبک چلسی را به تیمش اضافه کند اما «پرس» مدیرعامل رئال، «موسی سیسوکو» هافبک باشگاه نیوکاسل را که به خاطر شکست روز جمعه تیمش مقابل فولام از این تیم کنار گذاشته شد، می خواهد تا گمانه زنی ها برای انتقالی قریب الوقوع به جریان بیفتد.

رئال ارزش هر دو بازیکن را ۳۴ میلیون پوند اعلام کرده و مشتاق است تا قبل از شروع رقابتهای لالیگا در ۲۱ اوت، یکی از این دو بازیکن را به خدمت بگیرد. به احتمال زیاد نه «زیدان» و نه «پرس» از مواضعشان کوتاه نخواهند آمد و نتیجه این جنگ قدرت می تواند نشان دهد که در بزرگترین باشگاه های جهان چه اتفاقی رقم‌ می خورد.