حضور سرمایه گذاران در عرصه تولید باعث بهبود وضعیت اشتغال می شود

سید حسین نقوی حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری های انجام شده برای رونق هر چه بیشتر اقتصادی منطقه اظهار داشت: شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک از ظرفیت های قابل توجهی برای تحقق اقتصاد مقاومتی برخوردار هستند.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی افزود: توجه جدی و ویژه به واحدهای تولیدی و صنعتی، علاوه بر ایجاد رشد و توسعه برای شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک، موجب رونق اقتصادی برای استان تهران می شود.

وی ادامه داد: همچنین فعالیت هر چه بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی و ترغیب سرمایه گذاران برای ورود به عرصه های مختلف تولیدی، می تواند کمک شایانی را به اشتغالزایی منطقه کند.

نقوی حسینی با اشاره به نامه نگاری، مکاتبات و دیدارهای مختلف با مسئولان دولتی برای رونق هر چه بیشتر فعالیت های تولیدی، صنعتی و اقتصادی در شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک گفت: تاکنون نامه نگاری، مکاتبات و دیدارهای متعددی با مسئولان دولتی اعم از وزرای وزارتخانه های مختلف انجام شده است.

وی یادآور شد: امروز شهرک های صنعتی موجود در منطقه ورامین، پیشوا و قرچک در حوزه اشتغالزایی جایگاه ویژه ای دارند و نباید اجازه داد که مشکلات و موانع تولیدی، امید سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را کمرنگ کند، چرا که این امر ضربه محکمی را به اقتصاد منطقه زده و اشتغال جوانان را با آسیب روبرو می کند.