شهرام محمودی در پاسخ به مهر: اتفاقات افتتاحیه را شلوغ کردند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، شهرام محمودی پس از پایان دیدار تیم تیم ملی والیبال ایران و آرژانتین اظهار داشت: بازی سختی بود، به هر حال دیدار اول مان بود و همین مسئله هم روی کارمان تاثیر گذاشت.

وی ادامه داد: البته گیم اول را خوب شروع کردیم اما از اواسط این گیم نتوانستیم آنطور که باید بازی کنیم، اواخر گیم اول هم تا حدی جریان بازی تغییر کرد و بهتر شدیم، در کل این شانس را داشتیم که در این گیم برنده شویم اما نشد.

بازیکن تیم ملی والیبال ایران ادامه داد: دو مجموع تعداد خطاهایمان در برخی دقایق دو برابر حریف بود.

محمودی با ابراز رضایت از حضور تماشاگران گفت: انتظار این چنین حضوری نداشتم جو سنگین بود امیدوارم برای بازی های آینده هم این حضور را شاهد باشیم.

ملی پوش والیبال ایران با ابراز امیدواری از اینکه تیم ملی بتواند در دیدار برابر لهستان عملکرد بهتری داشته باشد در مورد همگروه های تیم ایران تصریح کرد: بازی روسیه و کوبا را دیدم، با لهستان و مصر هم که بازی داشته ایم، گروه مان در کل بد نیست.

شهرام محمودی در پاسخ به پرسش مهر پیرامون اتفاقاتی که برای برخی ملی پوشان رخ داد و در افتتاحیه شرکت نکردند گفت: مسائل مربوط به افتتاحیه چیز خاصی نبود، شلوغش کردند.