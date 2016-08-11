بودجه اختصاص یافته برای فعالیت های قرآنی در کشور اندک است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخلو پیش از ظهر امروز پنجشنبه در مراسم تجلیل از چهره های برتر قرآنی در کرمانشاه، ضمن تبریک دهه کرامت و تقدیر از کسانی که در جهت توسعه برنامه ها و فعالیت های قرآنی تلاش می کنند، گفت: انجام کارها با نگاه الهی و برای کسب رضایت خداوند و نه خوشایند دیگران موجب خواهد شد تا در کارهای روزمره توفیقاتی را کسب کنیم.

وی دومین قدم را استفاده از توان حداکثری در انجام کارها عنوان کرد و افزود: پس از این دو مرحله انسان باید ایمان داشته باشد که سرنخ همه امور در دست خداوند است.

قره شیخلو در ادامه خاطر نشان کرد: کشور ما یک کشور اسلامی است که بر پایه قرآن و تعالیم اهل بیت اداره می شود و نظام ما نظامی است که در راس آن ولایت فقیه قرار دارد، لذا انتظار می رود نسبت به فعالیتهای قرآنی نگاه ویژه شود.

رئیس دارالقرآن کریم کشور یادآور شد: در بودجه سنواتی کشور هر ساله رقمی برای فعالیت های قرآنی اختصاص داده می شود که این رقم بسیار کم و در کل کشور رقمی محسوب نمی شود.

قره شیخلو متذکر شد: این رقم سالانه ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام می شود ولی در تخصیص دچار مشکل هستیم و هر سال حداقل این پول به برنامه های قرآنی تخصیص داده می شود به طوری که در سال ۹۴ حتی یک ریال هم از این مقدار پرداخت نشد.

وی گفت: از دولت انتظار داریم که حق قرآن را ادا کنند و به اندازه ای که امکانات برای برنامه های دیگر فراهم می کنند به حوزه قرآن هم بپردازند.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور قرآن را به عنوان سرچشمه رفع مشکلات عنوان کرد و اظهار داشت: اگر بخواهیم مشکلات و معضلات کشور رفع شود چاره ای جز تمسک به قرآن و تلاش در توسعه اصول و مبانی قرآنی نداریم چرا که پیامبر بارها فرمودند «اگر می خواهید از فتنه ها در امان باشید به قرآن پناه ببرید».

وی در پایان گفت: توسعه اقتصاد در سایه توسعه فرهنگ و توسعه فرهنگ در سایه توسعه قرآن و اصول قرآنی است.