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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۴۴

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی:

جوانان جسارت و پرسشگری داشته باشند

جوانان جسارت و پرسشگری داشته باشند

بیرجند- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی جسارت، وظیفه شناسی و پرسشگری را از ویژگی های جوانان دانست و گفت: بی برنامگی زندگی انسان ها را تباه می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان صبح شنبه در جمع دختران مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره)  استان اظهار کرد: زنان و دختران در طول تاریخ آثار ماندگاری برجای گذاشته و حرکت آن را بر مبنای اراده پروردگار دگرگون ساختند.

وی حضرت مریم(س)، حضرت خدیجه(س)، حضرت فاطمه(س) و آسیه را از زنان تاریخ ساز دانست و افزود: این شخصیت ها با مدیریت صحیح توانستند توفیق پیامبران الهی را رقم بزنند.

حجت الاسلام لطفیان با اشاره به شیوه و روش زندگی حضرت معصومه (س)، اظهار کرد: این انسان بزرگوار از امیدهای تاریخ اسلام است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: وجود  این حضرت برکاتی را در کشور به دنبال داشته و هم اکنون درخشش انور معارف اهل بیت از کنار مرقد مطهر این بانوی بزرگوار به دنیا منتشر می شود.

وی جسارت، وظیفه شناسی، انس با خدا و نظم را از ویژگی های جوانان دانست و گفت: خوش گذرانی و بی برنامگی از برداشت های غلط دوران جوانی بوده که زندگی انسان ها را تباه می کند.  

کد مطلب 3739490

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