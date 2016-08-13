جواب دفتر ریاست جمهوری افغانستان به انتقاد شدید «عبدالله عبدالله»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، دفتر ریاست جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه ای در واکنش به اظهارات «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی اعلام کرد: با اظهار تاسف سخنان اخیر عبدالله عبدالله بر خلاف موازین و روحیه دولت‌ مداری بود. زیرا اساس دولت مداری بر اصول و ضوابط قانونی استوار است.

دفتر ریاست جمهوری افغانستان از تمامی نخبگان سیاسی٬ مقامات دولتی٬ علمای کرام٬ اقوام و مردم افغانستان با توجه به درک شرایط حساس کشور خواستار حفظ وحدت‌ نظر و حفظ اجماع لازم و لزوم تلاش‌های مشترک جهت تداوم دولت وحدت ملی شد.

در ادامه تصریح شده است: دولت وحدت ملی افغانستان تحت رهبری «محمد اشرف غنی» با صبر تمام برای پیشبرد امور نزدیک به‌ دو سال به رغم چالش‌های فراوان به دستاوردهای قابل توجهی نایل آمده‌است. فعالیت دولت وحدت ملی افغانستان در مجموع ادامه می‌یابد، به زودی در مورد اظهارات عبدالله عبدالله بحث‌های جدی و مؤثری صورت خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که عبدالله عبدالله دو روز پیش همزمان با بزرگداشت روز جوانان از دولت اشرف غنی انتقادی شدید و بی سابقه ای انجام داده و گفته بود: کسی که حوصله گفتگو و مباحثه را ندارد لیاقت ریاست را نیز ندارد.

عبدالله عبدالله در ادامه خواستار تعیین سرنوشت قانون انتخابات افغانستان و نیز ادامه فعالیت دولت وحدت ملی این کشور شده بود.