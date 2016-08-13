رکورد ظرفیت هارددیسک های ۶۰ ترابایتی شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تا پیش از این رکورد ساخت پرظرفیت ترین هارد اس اس دی جهان با ظرفیت تنها ۱۶ ترابایت متعلق به سامسونگ بود، اما حالا این ظرفیت تقریبا چهار برابر شده است.

سیگیت خبر ساخت این حافظه را در اجلاس Flash Memory در شهر سانتا کلارای کالیفرنیا اعلام کرد. با استفاده از حافظه یاد شده می توان ۴۰۰ میلیون عکس یا حدود ۱۲ هزار فیلم سینمایی باکیفیت متداول ذخیره سازی در دی وی دی ها را ذخیره کرد.

این حافظه اس اس دی در اصل برای استفاده در مراکز داده تجاری و به منظور مدیریت حجم زیادی از اطلاعات طراحی شده و قیمت آن تا بدان حد بالاست که کاربران عادی قادر به استفاده از آن نخواهند بود. سامسونگ هارد اس اس دی ۴ ترابایتی خود را به قیمت ۱۵۰۰ دلار عرضه می کند و لذا می توان حدس زد محصولی این چنینی چه قیمت سرسام آوری خواهد داشت.

البته قیمت این حافظه هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما شرکت سازنده وعده داده که این رقم را به حداقل خواهد رساند. فعلا تنها نمونه اولیه این هارد تولید شده و تولید انبوه آن از سال آینده میلادی آغاز می شود. کارشناسان می گویند فناوری جدید به کار گرفته شده در طراحی این حافظه اس اس دی زمینه را برای تولید حافظه هایی با ظرفیت ۱۰۰ ترابایت نیز هموار می کند.