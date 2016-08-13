معاونت توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات تغییر ساختار داد

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات پس از تغییر نام «شرکت فناوری اطلاعات» به «سازمان فناوری اطلاعات ایران» در مهرماه سال ۸۹ پیرو دستور رئیس جمهور در دومین جلسه کمیسیون تخصصی کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایجاد شده بود.



اساسنامه این سازمان نیز در تیرماه سال ۹۱ اصلاح و ابلاغ شد. حال با گذشت حدود ۵ سال از ایجاد این معاونت در چارت سازمانی سازمان فناوری اطلاعات ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این معاونت در حال تغییر ساختار است.

این درحالی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رونمایی از فاز نخست شبکه ملی اطلاعات را در شهریورماه و همزمان با هفته دولت، وعده داده است.



در مهرماه سال ۹۲ نیز محمود واعظی وزیر ارتباطات طی احکام جداگانه‌ای، «مدیریت شبکه ملی اطلاعات»، «زیرساخت شبکه ملی اطلاعات» و «تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات کشور» را به نصرالله جهانگرد معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران واگذار کرد.



با گذشت نزدیک به ۳ سال از این حکم، مسئولیت اجرای شبکه ملی اطلاعات که قدمتی بیش از ۱۲ سال در کشور دارد، به شرکت ارتباطات زیرساخت سپرده شده است.



براین اساس، ساختار معاونت توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات تغییر کرده است. مسئولیت این معاونت تا پیش از این برعهده علی اصغر انصاری بود که وی هم اکنون از این سمت برکنار و به سمت مشاور نصرالله جهانگرد در امور پروژه های ویژه منصوب شده است.



نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در این باره توضیح داد: طراحی شبکه ملی اطلاعات تکمیل شده است و امور اجرایی این طرح ملی به شرکت ارتباطات زیرساخت سپرده شد. براین اساس با توجه به تحولات ساختاری فوق در این سازمان، دیگر نیازی به اجرای عملیات سخت افزاری که در وظیفه معاونت توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات بود، نیست.



وی ادامه داد: با توجه به اینکه دیگر قرار نیست دیتاسنتر جدید بسازیم و پلتفرمهای سخت افزاری داشته باشیم، وظایف این معاونت تغییر کرده و در برنامه داریم که آن را با ماموریت جدید و در قالب جدیدی ترکیب کنیم که موضوع مدیریت خدمات و دیتا را دربرگیرد.



با این وجود، تا مشخص شدن وظایف جدید معاونت توسعه و مدیریت سازمان فناوری اطلاعات، طبق اطلاعاتی که در وبگاه این سازمان موجود است، سید احمد طباطبایی سرپرستی معاونت توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات را عهده دار شده است.