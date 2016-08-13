عربستان پای آمریکا را به بلاد اسلامی کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی شامگاه پنج شنبه در دیدار جمعی از علمای آفریقایی که در پژوهشگاه مطالعات تقریبی در قم صورت گرفت، طی سخنانی اظهار داشت: در زمان کنونی نیاز به تقریب بیش از هر شرایط دیگری ضروری است.
وی افزود: دشمنان فهمیدهاند اگر تقریب میان امت اسلامی و مسلمانان عملی شود، مسلمانان از شرق تا غرب، از اندونزی تا موریتانی و... با هم متحد و مجتمع شوند دیگر هیچ نیرویی جلودار آنها نیست.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب با تأکید بر اجتماع مسلمانان بر حول محور قرآن، پیامبر(ص) و مشترکات گفت: همه مسلمانان دارای توحید، قبله، کتاب، پیامبر(ص) و... واحدی هستند و اگر همه مسلمانان حول مشترکات جمع شوند و طاغوتیان را رد کرده و نپذیرند و کلمه توحید را أخذ کرده و عمل کنند جهان اسلام تبدیل به قدرتمندترین امت میشود؛ چرا که ۷۰ درصد انرژی جهان در دست مسلمانان است و بخش انبوهی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند. حتی بسیاری از علمای آمریکا و اروپا از مسلمانان هستند که آمریکا آنها را به خدمت گرفته است.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب از آمریکا به عنوان سارق علم، اموال و... بلاد اسلامی یاد کرد و گفت: از تمام این مسائل مهمتر این است که آمریکا وحدت امت اسلامی را دزدیده است.
آیتالله اراکی، دعوت به تقریب و اقدام در جهت آن را واجب شرعی دانست و افزود: آیه قرآن خطاب به رسولالله(ص) تأکید میکند که به مسلمانان بگو با یکدیگر اتحاد داشته باشند.
وی همچنین از عربستان به عنوان عامل ایجاد تفرقه میان امت اسلامی نام برد و اظهار داشت: وهابیون برای ایجاد تفرقه آمدند. اینها همه از اشاعره گرفته تا صوفیه و... را تکفیر میکنند. همه غیر از محمد بن عبدالوهاب و اتباعش را کافر میدانند. در عصر کنونی عربستان پای آمریکا را به بلاد اسلامی به ویژه خاورمیانه کشاند.
منتخب مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه عربستان حمایت همه جانبهای از گروههای تروریستی مانند داعش در عراق، سوریه و... دارد، گفت: تروریستها همه چیز را تخریب میکنند. آنها به فروشندگان و خریداران در بازارها نیز رحم نمیکنند که نمونه آن در بغداد رخ داد.
وی افزود: تروریستها مردم بیخبر را در اروپا و آمریکا بدون هیچ گناهی میکشند در حالی که اسلام دین صلح، سلام و امنیت است. قرآن میفرماید: "مَنْ قَتَلَ نَفْسَا بِغَیرِ نَفْسٍ أوفَسادٍ فِی الأَرضِ فَکانَّما قَتَلَ النَّاسَ جمیعاً."
آیتالله اراکی در ادامه سخنان خود با طرح این پرسش که چرا دشمنان و وهابیون به مقابله با مقاومت سوریه و عراق پرداختهاند و جنگهای بیفایدهای را در منطقه راه میاندازند، اظهار داشت: محور مقاومت در این کشورها در برابر اسرائیل غاصب ایستاده است. این کشورها از معدود کشورهای اسلامی هستند که دولت جعلی اسرائیل را به رسمیت نمیشناسند.
وی افزود: امروز از اوجب واجبات اتحاد قلوب در بلاد اسلامی است. اگر بخواهیم به دین حضرت محمد(ص) عمل کنیم باید تفرقه را از میان ببریم. در این صورت است که خیر به سوی کشورهای اسلامی روی میآورد. قدرت و عزت به کشورهای اسلامی باز میگردد؛ "اَنتُمُ الاَعلَونَ اِن کُنتُم مُؤمِنین".
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