هفتمین نمایشگاه الکامپ در قزوین برگزار می شود

هادی نیک فطرت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفتمین نمایشگاه الکامپ «الکترونیک، کامپیوتر و موبایل» در فضایی به مساحت سه هزار و۶۰۰ متر مربع با حضور بیش از ۴۰ مشارکت کننده در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین برگزار می شود.

وی افزود: این نمایشگاه از ۲۶ لغایت ۲۹ مرداد ماه به مدت ۴ روز با مشارکت واحدهای تولید کننده و عرضه کننده محصولات در زمینه های سخت افزار، نرم افزار، مشاوره، آموزش، امنیت اطلاعات، اینترنت، اتوماسیون اداری، دوربین مدار بسته، تجارت الکترونیکی، رسانه های دیجیتال، محتوای الکترونیکی، تلفن همراه و ... در محل دائمی نمایشگاه ها برپا خواهد بود.

نیک فطرت خاطر نشان کرد: از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه می توان به آشنایی عموم مردم با تکنولوژیهای روز این صنایع، افزایش آگاهی های اجتماعی و تقویت ارتباطات الکترونیک ونقش موثر آن در نیازهای روزمره مردم و ... اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین در پایان افزود: هفتمین نمایشگاه الکامپ در مدت برگزاری از ساعت ۱۶ الی ۲۲ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره) جنب صدا و سیما پذیرای بازدید علاقه مندان خواهد بود.