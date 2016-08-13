  1. استانها
  2. قزوین
۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۴۰

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین:

هفتمین نمایشگاه الکامپ در قزوین برگزار می شود

هفتمین نمایشگاه الکامپ در قزوین برگزار می شود

قزوین- مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین از برگزاری هفتمین نمایشگاه الکامپ از ۲۶ مرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین خبر داد.

هادی نیک فطرت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفتمین نمایشگاه الکامپ «الکترونیک، کامپیوتر و موبایل» در فضایی به مساحت سه هزار و۶۰۰ متر مربع با حضور بیش از ۴۰ مشارکت کننده در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین برگزار می شود.

وی افزود: این نمایشگاه از  ۲۶ لغایت ۲۹ مرداد ماه به مدت ۴ روز با مشارکت واحدهای تولید کننده و عرضه کننده محصولات در زمینه های سخت افزار، نرم افزار، مشاوره، آموزش، امنیت اطلاعات، اینترنت، اتوماسیون اداری، دوربین مدار بسته، تجارت الکترونیکی، رسانه های دیجیتال، محتوای الکترونیکی، تلفن همراه و ... در محل دائمی نمایشگاه ها برپا خواهد بود.

نیک فطرت خاطر نشان کرد: از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه می توان به آشنایی عموم مردم با تکنولوژیهای روز این صنایع، افزایش آگاهی های اجتماعی و تقویت ارتباطات الکترونیک ونقش موثر آن در نیازهای  روزمره  مردم و ... اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین در پایان افزود: هفتمین نمایشگاه الکامپ در مدت برگزاری از ساعت ۱۶ الی ۲۲ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره) جنب صدا و سیما پذیرای بازدید علاقه مندان خواهد بود.

کد مطلب 3739964

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها