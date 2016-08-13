فراموشی بیماری سرطان و اطفال در حوزه سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ بابا محمودی ظهر شنبه در دیدار مسئولان سلامت با نماینده ولی‌فقیه در استان با شاره به اینکه چند مسئله در حوزه سلامت جزو فراموش‌شده‌ها بود، افزود: یکی از این امور، مسئله سرطان بود.

وی اظهار داشت: در دولت فعلی و وزیر بهداشت همت جدی‌ای در این راه داشته‌اند و خیرین نیز وارد این عرصه شدند. با کمک خیرین، مرکز تحقیقات سرطان امام باقر در ساری به نتیجه رسید.

وی مسئله مغفول مانده بعدی را مسئله اطفال برشمرد و گفت: کودکان در بسیاری از بیماری‌ها و سرطان‌ها قابلیت پیش‌گیری و درمان دارند و مجموعه درمانی ماهک نیز در این رابطه پیشرفت خوبی داشته است.

محمودی، از سوانح و سوختگی به‌عنوان مسئله مهم دیگر یادکرد و اذعان کرد: تعداد تخت‌ها بسیار کم بوده است و وزیر بهداشت، همت بسیاری در این زمینه داشته‌اند.

قائم‌مقام دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: بااین‌حال، مرکز شهید زارع به استان‌های هم‌جوار نیز خدمات می‌رساند و هنوز کمک‌های بیشتری موردنیاز است و مجمع خیرین نیز در این زمینه در سیاست‌گذاری خود توجه ویژه‌ای به این امر داشته باشند.

وی در رابطه با بیمارستان ام‌اس نیز گفت: هنوز علت این بیماری ناشناخته است و هر چه بشر به سمت شهرنشینی بیشتر پیش می‌رود، تعداد این بیماری نیز بیشتر شده است. ما می‌خواهیم دستیاران تخصصی در بیمارستان بوعلی تربیت نماییم. مرکز ام‌اس اگر در همان مکان باشد، بسیار خوب خواهد شد.

وی در ادامه گفت: بیماری ام‌اس نیاز به خدمات جامعی دارد و همه نیروی تخصصی را به خدمت می‌طلبد و ما در مرکز جامع ام‌اس به دنبال این هستیم که همه نیازهای یک بیمار ام‌اس در یک مرکز قابل‌دسترسی باشد و اگر خیری در این قضیه پا پیش گذارد، خود را جاودانه کرده است