«بایدن» ۲۴ آگوست با مقامات ترکیه دیدار خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، معاون «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا قرار است ۲۴ آگوست سال جاری میلادی (چهارشنبه؛ سوم شهریورماه) به آنکارا سفر کند.

به گزارش دیلی صباح، «بینالی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه امروز در این باره گفت: «جو بایدن» معاون رئیس جمهور آمریکا قرار است روز چهارشنبه هفته جاری به ترکیه سفر کند.

ایلدریم این خبر را در اظهارات خود در جمع اصحاب رسانه این کشور عنوان کرد و افزود: به نظر می رسد، مواضع آمریکا در موضوع کودتای ترکیه تغییر مثبتی کرده باشد.

گفته می شود، قرار است «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا در این سفر «جو بایدن» معاون رئیس جمهور این کشور را همراهی کند.

گفتنی است، به دنبال کودتای نافرجام ۱۵ جولای در ترکیه روابط آنکارا و واشنگتن رو به تیرگی نهاد. ترکیه تا کنون ۲ بار تقاضای استرداد «فتح الله گولن» را به اتهام ساماندهی این کودتا به آمریکا ارائه داده است؛ تقاضایی که تا کنون با پاسخ مثبتی از سوی واشنگتن همراه نبوده است.

«مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه نیز در واکنش به این اقدام مقامات آمریکایی گفته بود، اگر واشنگتن گولن را تحویل آنکارا ندهد، روابط دو کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.