انعقاد ۶۵ هزار قرارداد آتی سکه در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر، طی هفته گذشته در بین سررسیدهای فعال بازار آتی سکه، بیش‌ترین حجم معاملات با ۵۳ هزار و ۱۱۱ قرارداد به معاملات تحویل اردیبهشت ماه سال آینده اختصاص داشت تا ارزش این سررسید به بیش از ۶ هزار ۱۹۹ میلیارد ریال برسد. این در شرایطی است که سررسید اسفندماه با ۹ هزار و ۱۳۷ قرارداد و ارزش بیش یک هزار ۴۸ میلیارد ریال در جایگاه دوم قرار گرفت. همچنین سکه تحویل شهریور ماه سال جاری نیز با حجم یک هزار و ۸۷۹ قرارداد و به ارزش بیش ۲۰۹ میلیارد ریال در جایگاه سوم ایستاد.

سکه تحویل دی ماه نیز با یک هزار و ۳۶ قرارداد و ارزش بیش از ۱۱۷ میلیارد ریال در جایگاه چهارم و همچنین سکه آبان ماه با ۲۸۵ قرارداد به ارزش بیش از ۳۲ میلیارد ریال در جایگاه پنجم معاملات قرار گرفتند.

نگاهی به آمار معاملات بازار آتی سکه در روز پایانی هفته گذشته نشان می دهد که این بازار تحت تاثیر کاهش ارزش طلای جهانی، به اتفاق همه سررسیدها در محدوده منفی گشایش یافت و در طول معاملات با نوسانات اندک رو به رو شد اما در نهایت با افت نرخ به ثبت رسید. به این ترتیب بهای سکه در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته (پنج شنبه) در سررسیدهای مختلف با افت قیمت همراه شد؛ به طوری که سکه تحویل شهریور با قیمت یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان به فروش رسید که کاهش ۰.۳۴ درصدی را در این روز به ثبت رساند.

قرارداد تحویل آبان با قیمت یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان معامله شد و افت ۰.۳۶ درصدی را در این روز تجربه کرد. از طرفی سکه تحویل دی سال جاری با قیمت یک میلیون و ۱۴۲ هزار تومان مورد معامله قرار گرفت و با کاهش ۰.۲۷ درصدی نسبت به چهارشنبه گذشته رو به رو شد. از سویی سکه سررسید اسفند ماه با افت ۰.۳۵ درصدی با قیمت یک میلیون و ۱۵۵ هزار تومان معامله شد. در پایان نیز سکه تحویل اردیبهشت ماه سال آینده با نرخ یک میلیون و ۱۷۴ هزار تومان، کاهش ۰.۴ درصدی را تجربه کرد.

بهای اونس طلا در بازارهای جهانی طی هفته اخیر نیز با افت ۰.۶ درصدی رو به رو شد که به عقیده کارشناسان قیمت طلا در برابر نوسانات نرخ بهره و ارزش دلار آمریکا حساسیت زیادی نشان داده است.

بازار سکه نقدی طی هفته گذشته تقریبا روند آرامی را تجربه کرد، البته پنج‌شنبه سکه تمام بهار آزادی تحت فشار کاهش بهای اونس در بازار جهانی قرار گرفت ولی در کانال یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان باقی ماند. در آخرین روز هفته گذشته، سکه تمام بهار آزادی چهار هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید. با وجود این افت، اما روند قیمتی سکه در هفته گذشته رشد سه دهم درصدی را تجربه کرد تا روند افزایشی هفتگی آن قطع نشود.

همچنین فعالان بازار سکه در هفته گذشته دو روز هیجانی را تجربه کردند. اولین بار، سکه در ابتدای هفته ۱۲ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و ۱۰۵ هزار تومان رسید. افت سکه در این روز وابسته به کاهش بهای اونس بود. روز چهارشنبه دومین روز پرهیجان بازار بود به طوریکه در پنجمین روز هفته، سکه با ۱۵ هزار تومان رشد به قیمت یک میلیون و ۱۲۴ هزار تومان رسید. افزایش ارزش سکه بیش از هر چیزی ناشی از افزایش بهای اونس و ورود به محدوده هزار و ۳۶۰ دلار بود.