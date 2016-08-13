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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۲۳

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آمل:

یک وقف جدید به ارزش ۵ میلیارد ریال در آمل ثبت شد

یک وقف جدید به ارزش ۵ میلیارد ریال در آمل ثبت شد

آمل - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لاریجان از وقف سه هزار متر زمین در لاریجان به ارزش پنج میلیارد ریال برای یک امامزاده خبر داد.

حجت الاسلام رمضان شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت یک وقف جدید در بخش لاریجان آمل افزود: این زمین جدید الوقف در جوار امامزاده عبدالمناف لاریجان واقع شده  که توسط واقفین خیراندیش در قالب وقف مشارکتی جهت اختصاص دادن به پارکینگ این امامزاده جلیل القدر  وقف شده ا.

حجت الاسلام شجاعی ارزش این موقوفه را بالغ بر ۵ میلیارد ریال دانست و تصریح کرد: وراث مرحوم صفائی و درویشی در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۵ نسبت به وقف زمین خود برای امامزاده در قالب وقف مشارکتی  اقدام نمودند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لاریجان  ادامه داد: همزمان با سالروز شهادت امام صادق (ع) نیز ۷۰ متر زمین در بخش لاریجان آمل وقف احداث خانه عالم شد.

وی با بیان اینکه واقف خیراندیش کریم کمالی با حضور در اداره اوقاف و امور خیریه لاریجان زمین خود را وقف کرد، افزود: مساحت این زمین ۷۰ متر مربع است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لاریجان با بیان اینکه واقف خیراندیش این زمین را جهت احداث خانه عالم وقف کرد، عنوان کرد: این موقوفه در روستای لاسم بخش لاریجان قرار دارد.

گفتنی است با این وقف تعداد وقف‌های جدید استان مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون به ۳۸ فقره رسیده است.

کد مطلب 3740125

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