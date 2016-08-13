۶۰ درصد دانشجویان ورودی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بومی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، صمد اکبر زاده افزود: در سال تحصیلی جدید بیش از ۳۴۰ دانشجو پذیرش خواهند شد که ۲۸۶ نفر در نیمه اول سال تحصیلی جدید و حدود ۳۰ نفر در نیمه دوم سال تحصیلی از طریق آزمون سراسری پذیرش خواهند شد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه ۳۲ نفر نیز بهصورت متعهد به خدمت پذیرفته خواهند شد افزود: متعهدین به خدمت افرادی هستند که پس از اتمام تحصیلات خود موظف هستند سه برابر مدتزمان تحصیل خود را در استان بوشهر خدمت کنند.
وی تصریح کرد: از دانشجویان متعهد به خدمت، ۲۲ نفر در رشته پزشکی، ۸ نفر در رشته دندانپزشکی و ۲ نفر نیز در رشته داروسازی پذیرفته خواهند شد اما با توجه به عدم وجود دانشکده داروسازی در استان، این افراد در دانشگاه شیراز تحصیلکرده و پس از اتمام تحصیلات به استان بوشهر برای انجام خدمت بازمیگردند.
دکتر صمد اکبر زاده بابیان اینکه پذیرش در پردیس بینالملل دانشگاه تنها ویژه دانشجویان رشته پزشکی است گفت: در واحد پردیس بینالملل دانشگاه پذیرش در قالب سهمیه مازاد و از طریق کنکور سراسری بهصورت متمرکز صورت خواهد گرفت.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در خصوص شهریه پردیس بینالملل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: با توجه به نامه دریافتی از معاونت آموزشی وزارت بهداشت شهریه سال تحصیلی جاری در هیات امنا تصویب و پسازآن در سایت دانشگاه جهت اطلاع عمومی قرار خواهد گرفت.
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