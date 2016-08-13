پزشکی قانونی بازوی توانمند دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری روز شنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان قزوین که با حضور برزگر قائم مقام پزشکی قانونی کشور و حجت الاسلام صدیقی امام جمعه موقت تهران و جمعی از مسئولان در سالن اجتماعات دادگستری قزوین برگزارشد اظهارداشت: پزشکی قانونی از زیرمجموعه های تاثیرگذار قوه قضائیه محسوب می شود که با ارائه خدمات تخصصی خود، زمینه احقاق حق مردم را فراهم می کند.

انصاری افزود: این نهاد تخصصی به طور میانگین با ۹۸ درصد پرونده های دادرسی و حقوقی مردم گره خورده است و به عنوان بازوی توانمند دستگاه قضا محسوب می شود که بدون وجود آن امکان اظهار نظر و صدور رای عادلانه وجود ندارد.

وی تصریح کرد: پزشکی قانونی استان قزوین هرچند زیرساخت های ضعیف و کمبود امکانات دارد، تلاش کرده بهترین خدمات را به مردم ارائه کند و به طور کامل درگیر حقوق مردم و امور تخصصی است و آرای صادره از سوی قضات نیز با تصمیم گیری این مرجع صورت گرفته است.

انصاری اظهارداشت: دستگاه قضا و پزشکی قانونی استان در راستای توسعه خدمات تخصصی خود به مردم فعالیتهای موثری داشته و در ادامه مسیر هم با عزم راسخ در مسیر خدمت رسانی گام برمی دارد.

رئیس کل دادگستری استان یادآورشد: در سالهای گذشته تاکنون حمایتهای خوبی از سوی استانداران و معاونان صورت گرفته و با رویکرد حمایت مشکلات زیادی حل شده است.

در ادامه مهرداد تائبی مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان قزوین اظهارداشت: برگزاری دوره آموزشی مدون یک روزه برای تمام پزشکان، دوره تخصصی معاینه اجساد، دوره آموزشی قضات به منظور آشنایی با مباحث مربوط به پزشکی قانونی، جلسات هم اندیشی و تعاملی، اجرای طرح دادپزشک در مرکز استان، جذب و به کارگیری پزشک متخصص از اقدامات پزشکی قانونی در استان است.

تائبی تصریح کرد: در سال گذشته ۳۳ هزار و ۱۵۷ پرونده معاینات سرپایی و کارشناسی انجام شد وتعداد معاینات اجساد ۹۶۷ فقره و پرونده های رسیدگی شده در کمیسیون ها ۱۱۰ فقره بود که به نتیجه رسید.