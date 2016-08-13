رونمایی از پوستر «فروشنده» اصغر فرهادی

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه اکران فیلم «فروشنده» از دهم شهریور ماه در سینماهای سراسر کشور قطعی شده است نسخه ای از پوستر این فیلم رونمایی شد.

در این پوستر تصویری از شهاب حسینی و ترانه علیدوستی دو بازیگر اصلی فیلم به نمایش درآمده است.

این فیلم با حضور در جشنواره کن ۲۰۱۶ فرانسه موفق شد دو جایزه بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر مرد را از آن خود کند.

فروشنده روایتگر داستان زوج جوانی است که در حال اجرای نمایشنامه مرگ فروشنده آرتور میلر هستند. رابطهٔ آنها پس از نقل مکان به خانه‌ای که پیشتر زنی به نام آهو در آن ساکن بوده است، به خشونت کشیده می‌شود.